Виплати від Карітас у 10,8 тис. грн — які умови програми допомоги

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні поточного року громадянам, які постраждали від агресії РФ та потребують фінансової підтримки, доступна допомога від благодійного фонду "Карітас. Волноваха". Для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Про це повідомляє БФ "Карітас. Волноваха" у Facebook.

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Детальніше про програму допомоги від БФ "Карітас"

У рамках гуманітарної програми українцям виплатять фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн. Кошти зможуть оформити жителі двох підконтрольних Україні громад у Донецькій області:

у Великоновосілківській тергромаді;

у Комарській тергромаді.

Серед критеріїв відбору претендентів на допомогу — дохід на одну особу в родині не може перевищувати 6,3 тис. грн. У пріоритеті:

багатодітні родини;

самотні особи;

важкохворі;

особи з інвалідністю;

самотні пенсіонери;

вагітні/годуючі матері.

Як подати заявку на грошову допомогу

Для реєстрації на отримання фіндопомоги потрібно зателефонувати у контакт-центр благодійного фонду за таким номером: 0800 336 734 (пн-пт у період з 09:30 до 16:00).

"Важливо, щоб протягом трьох місяців не отримував/отримує грошову допомогу від інших організацій, в тому числі й мережі Карітас", — йдеться у повідомленні.

Умови програми. Джерело: Карітас у FB

Нагадаємо, у Сумах жителям доступна допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.

Також ми писали, що громадяни можуть отримати фіндопомогу від благодійників організації Caritas в одній з областей. Виплата становить 14 тис. грн.