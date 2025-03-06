Выплаты до 5 тысяч на лечение — где принимают заявки в марте

В одном из регионов доступна финпомощь до 5 тыс. грн — условия
В Украине в ряде регионов действуют местные социальные программы по оказанию материальной помощи гражданам, нуждающимся в лечении. В частности, о возможности обратиться за соответствующей помощью сообщили власти Херсонской громады.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской городской военной администрации в Telegram.
Финансовая помощь больным в Херсонской громаде
Как отметили в администрации, власти оказывают поддержку не только тем местным гражданам, которые пострадали от российской агрессии и нуждаются в медицинской помощи, а также тем, кто имеет хронические или неизлечимые болезни.
В бюджет заложены средства на финансовую поддержку в 2025 году нескольким категориям граждан.
"В Херсонской громаде продолжает действовать программа "Социальная защита", в рамках которой из бюджета выплачивают адресную денежную помощь в связи с болезнями", — говорится в сообщении.
В частности, только в феврале местные власти обеспечили перечисление такой помощи для 243 жителей громады на более 914 тыс. гривен.
Какие суммы выплат на лечение и как оформить
В этом году выплачивают адресную денежную помощь в связи с такими болезнями:
- 5 тыс. грн — для стационарного лечения граждан или проведения операций онкозаболеваний;
- 3 тыс. грн — для лиц с онкозаболеваниями, которые до этого не проходили стационарного лечения;
- 5 тыс. грн — для лиц на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах;
- 5 тыс. грн — для лиц на эндопротезирование суставов.
Все, кто нуждается в финансовой поддержке для лечения, должны обратиться в местные органы власти.
Детали относительно перечня документов и порядка оформления денежной помощи можно уточнить по номерам телефонов:
- в Днепровском районе — (099) 25-35-491;
- в Корабельном районе — (050) 87-51-141;
- в Центральном районе — (066) 44-79-236.
Напомним, гражданам, пострадавшим от агрессии РФ, в рамках гуманитарной программы выплатят финпомощь в размере 10,8 тыс. грн. Деньги смогут получить жители двух громад в Донецкой области.
Также мы рассказывали, что работодатели могут получить за трудоустройство уязвимых категорий граждан по 14,34 тыс. гривен. Средства будут выплачивать в течение трех месяцев на покрытие расходов в оплате труда.
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