Выплаты до 5 тысяч на лечение — где принимают заявки в марте

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в ряде регионов действуют местные социальные программы по оказанию материальной помощи гражданам, нуждающимся в лечении. В частности, о возможности обратиться за соответствующей помощью сообщили власти Херсонской громады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской городской военной администрации в Telegram.

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Финансовая помощь больным в Херсонской громаде

Как отметили в администрации, власти оказывают поддержку не только тем местным гражданам, которые пострадали от российской агрессии и нуждаются в медицинской помощи, а также тем, кто имеет хронические или неизлечимые болезни.

В бюджет заложены средства на финансовую поддержку в 2025 году нескольким категориям граждан.

"В Херсонской громаде продолжает действовать программа "Социальная защита", в рамках которой из бюджета выплачивают адресную денежную помощь в связи с болезнями", — говорится в сообщении.

В частности, только в феврале местные власти обеспечили перечисление такой помощи для 243 жителей громады на более 914 тыс. гривен.

Объявление. Источник: ХМВА

Какие суммы выплат на лечение и как оформить

В этом году выплачивают адресную денежную помощь в связи с такими болезнями:

5 тыс. грн — для стационарного лечения граждан или проведения операций онкозаболеваний;

3 тыс. грн — для лиц с онкозаболеваниями, которые до этого не проходили стационарного лечения;

5 тыс. грн — для лиц на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах;

5 тыс. грн — для лиц на эндопротезирование суставов.

Все, кто нуждается в финансовой поддержке для лечения, должны обратиться в местные органы власти.

Детали относительно перечня документов и порядка оформления денежной помощи можно уточнить по номерам телефонов:

в Днепровском районе — (099) 25-35-491;

в Корабельном районе — (050) 87-51-141;

в Центральном районе — (066) 44-79-236.

Напомним, гражданам, пострадавшим от агрессии РФ, в рамках гуманитарной программы выплатят финпомощь в размере 10,8 тыс. грн. Деньги смогут получить жители двух громад в Донецкой области.

Также мы рассказывали, что работодатели могут получить за трудоустройство уязвимых категорий граждан по 14,34 тыс. гривен. Средства будут выплачивать в течение трех месяцев на покрытие расходов в оплате труда.