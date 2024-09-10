Біженці в Естонії — частину українців позбавили права на допомогу в оплаті оренди житла

Українські біженці. Фото: Stepan Franko

В Естонії частині українських біженців більше не надаватимуть одноразову допомогу на оренду житла. Відповідні зміни ухвалила влада країни.

Про це передає Естонське національне телерадіомовлення.

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Зміни в допомозі біженцям в Естонії

За словами генеральної директорки Департаменту соціального страхування Марет Маріпуу, одноразова допомога на оренду житла буде скасована для всіх біженців, окрім новоприбулих, з 11 вересня 2024 року.

Вона зазначила, що в країні раніше спостерігалися випадки, коли українські біженці, які понад рік проживали в Естонії, почали звертатися за допомогою в оплаті оренди житла.

Відповідно до новацій, право на грошову компенсацію за оренду житла буде лише в тих біженців, які подали заявки на такі виплати упродовж перших шести місяців після надання першої посвідки на проживання.

Для того, щоб отримати кошти на оплату оренди житла, українцям необхідно мати:

статус тимчасового захисту;

зареєструвати свою адресу проживання у місцевому самоврядуванні.

До змін на грошові компенсації мали право всі українські біженці, які прибули в Естонію після початку повномасштабної війни та мали тимчасовий захист.

Максимальна сума одноразової компенсації становить 1,2 тис. євро на домогосподарство.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Шотландії планує скоротити через економію витрати на охорону здоров'я та соціальну сферу, що позначиться на підтримці українських біженців. Зокрема, харчування для українців стане платним.

Також ми писали, що біженці у Польщі можуть додатково отримати виплати від уряду країни у вересні 2024 року. Йдеться про фінансову підтримку, передбачену для підготовки дітей до школи.