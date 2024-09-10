Беженцы в Эстонии — часть украинцев лишили права на помощь в оплате аренды жилья

Украинские беженцы. Фото: Stepan Franko

В Эстонии части украинских беженцев больше не будут оказывать единовременную помощь на аренду жилья. Соответствующие изменения приняли власти страны.

Об этом передает Эстонское национальное телерадиовещание.

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Изменения в помощи беженцам в Эстонии

По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, единовременная помощь на аренду жилья будет отменена для всех беженцев, кроме новоприбывших, с 11 сентября 2024 года.

Она отметила, что в стране ранее наблюдались случаи, когда украинские беженцы, более года проживавшие в Эстонии, обращались за помощью для оплаты аренды жилья.

Согласно новациям, право на денежную компенсацию за аренду жилья будет только у тех беженцев, которые подали заявки на такие выплаты в течение первых шести месяцев после предоставления первого вида на жительство.

Для того, чтобы получить средства на оплату аренды жилья, украинцам необходимо иметь:

статус временной защиты;

зарегистрировать свой адрес в местном самоуправлении.

До изменений на денежные компенсации имели право все украинские беженцы, прибывшие в Эстонию после начала полномасштабной войны и имеющие временную защиту.

Максимальная сумма единовременной компенсации составляет 1,2 тыс. евро на домохозяйство.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Шотландии планирует сократить из-за экономии расходов на здравоохранение и социальную сферу, что скажется на поддержке украинских беженцев. В частности, питание для украинцев станет платным.

Также мы писали, что беженцы в Польше могут дополнительно получить выплаты правительства страны в сентябре 2024 года. Речь идет о финансовой поддержке, предусмотренной для подготовки детей к школе.