Біженці у Шотландії — українцям скоротять допомогу

Біженці у тимчасовому притулку. Фото: Ukrayina.pl

Уряд Шотландії планує скоротити через економію витрати на охорону здоров'я та соціальну сферу, що позначиться на підтримці українських біженців. Зокрема, харчування для українців стане платним.

Про це пише британське видання The Times.

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Як зазначає видання, біженці з України у Шотландії почнуть платити три фунти стерлінгів за обід. До екстрених заходів уряду — харчування було безкоштовним.

Днями влада заявила про потребу у скороченні фінансування психічного здоров'я, благодійних організацій та соціальних служб.

У Міністерстві фінансів у листі до фінансового комітету детально описали необхідність економії 188 мільйонів фунтів стерлінгів. Більша частина — на сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення, тобто постраждає Нацслужба охорони здоров'я.

Близько 19 млн фунтів стерлінгів заощадять на службі психічного здоров'я. Частину коштів зекономлять на новому фонді незалежного життя, що підтримує інвалідів. Там бюджет буде нижчим, ніж очікувалося.

Скоротять витрати на оптометрію, програму, передбачену для боротьби з Covid-19, навчання у сфері освіти та оцифрування.

За планом, майже 8 млн фунтів стерлінгів уріжуть з фондів центрального уряду, які виділяють організаціям третього сектору і спільнотам, а 6 млн фунтів стерлінгів заберуть з бюджету підтримки студентів.

"Заходи необхідні, адже уряд зіткнувся з додатковими витратами в розмірі 800 млн фунтів стерлінгів. Як чинники назвали угоди з оплати праці в державному секторі, тривалу жорстку економію у Вестмінстері, інфляцію, пандемію і війну в Україні", — заявили у Мінфіні.

Протоколи щодо надзвичайних витрат заощадять 60 млн фунтів стерлінгів, тоді як зменшення обсягу грошей, призначених для виплати зимового пального, дасть додатково 160 млн фунтів стерлінгів. Ще 460 млн стерлінгів буде необхідно для збалансування бюджету на поточний рік.

Загалом такий пакет заходів дасть змогу вивільнити 933 млн фунтів стерлінгів.

Раніше у Шотландській фіскальній комісії заявили, що криза видатків значною мірою виникла через урядове рішення запропонувати зарплату, вищу за інфляцію, та щедру соціальну допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженці у Польщі можуть додатково отримати виплати від уряду країни у вересні 2024 року. Йдеться про фінансову підтримку, передбачену для підготовки дітей до школи.

Також ми писали, що в Австрії підрахували, скільки громадян України мають офіційне працевлаштування. Показники згідно з результатами дослідження зросли, але все одно є незадовільними.