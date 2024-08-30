Біженці в Ірландії — як змінились правила підтримки українців у 2024 році

Біженці у тимчасовому притулку. Фото: Ukrayina.pl

В Ірландії суттєво змінились правила підтримки українських біженців у 2024 році. У зв'язку з цим кількість українців, які проживають у комунальному житлі в країні, скоротилася на близько 17,5 тисяч.

Про це повідомляє видання The Irish Times.

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Цьогоріч уряд переглянув правила надання безкоштовного житла для українських біженців, закривши десятки центрів.

За офіційними даними, у середині серпня цього року в житлі за державними угодами проживає 40,058 тис. українців із тимчасовим захистом. Показник на 30% нижчий проти 2023 року, коли налічувалося 57,5 тисячі.

У травні у Департаменті інтеграції повідомили, що в рамках урядової політики з надання житла на 90 днів закриють велику кількість центрів, де розміщують мігрантів. Відтоді було припинено 189 контрактів з надання житла для українських біженців. Із цієї кількості 175 розірвав уряд, а 14 — надавачі житла. Зараз на стадії розірвання контрактів перебуває близько сотні центрів тимчасового притулку.

Скільки українців лишились у державному житлі

Станом на серпень 2024 року продовжують розміщувати громадян з України за урядовими контрактами 855 закладів. Тоді як минулого року налічувалося 993. Тепер деякі місця після виїзду біженців використовують для розміщення заявників на міжнародний захист.

Як розповіли виданню у Департаменті інтеграції, нині 12 готелів, де раніше проживали українці, стали "гібридними об’єктами". Там розмістили як українців з тимчасовим захистом, так і біженців з інших країн. Ще один центр, який раніше займали виключно українці, використовують для розміщення шукачів притулку.

Також багато українців оселились у місцевих жителів. Таких налічується 28,8 тис. осіб. Українських біженців прийняли понад 15,1 тис. ірландських родин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженцям у Словаччині влітку 2024 року змінили умови надання допомоги у вигляді компенсації на житло. Тепер тим, хто отримав тимчасовий захист у цій країні, допомогу надають лише на близько пів року з дати приїзду.

Також ми писали, що біженцям у Німеччині скорочують призначені урядом виплати. У разі певних порушень — грошову допомогу можуть урізати до 30%.