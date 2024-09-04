Біженці у Польщі — українцям додатково виплатять 400 злотих у вересні

Злоті у руках. Фото: stock.adobe.com

Українські біженці у Польщі можуть додатково отримати виплати від уряду країни у вересні 2024 року. Йдеться про фінансову підтримку, передбачену для підготовки дітей до школи.

Про це повідомляє In poland.

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Детальніше про програму допомоги у Польщі

Польський уряд передбачив допомогу для батьків у вигляді програми "Добрий старт". Йдеться про одноразову виплату у розмірі 400 злотих на дитину.

Програма спрямована на підтримку дітей, які навчаються в школі віком від семи до 20 років. Допомога є доступною для родин, які отримують сімейну допомогу, що дозволяє отримати ще 100 злотих для початку навчального року.

Дітям з інвалідністю, які продовжують навчання, надають допомогу до 24 років.

Допомогу надають батькам, одному з батьків чи законним опікунам дитини, а також фактичним опікунам неповнолітніх дітей.

Розмір грошової допомоги залежить від того, скільки дитині років:

95 злотих — для дітей до п'яти років;

124 злотих — для дітей від п'яти до 18 років;

135 злотих — для дітей від 18 до 24 років.

Така фінансова підтримка покликана допомогти родинам покрити частину витрат, пов’язаних із вихованням і навчанням дітей, надаючи підтримку на різних етапах життя.

Реєструватися на допомогу можна через такі канали:

через застосунок mZUS;

через сайт ПУЕ ZUS;

через портал Emp@tia;

через електронний банкінг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, навесні 2025 року в'їзд до Європейського Союзу (ЄС) буде можливий через систему ETIAS. Її планують ввести в експлуатацію.

Також ми повідомляли, що в Угорщині днями почав діяти новий закон щодо підтримки біженців. У зв'язку з цим деякі люди опинились на вулиці, адже їх виселили із притулків.