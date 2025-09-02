Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Дії немає "Пакунка школяра" — що робити батькам

В Дії немає "Пакунка школяра" — що робити батькам

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 11:00
П'ять тисяч гривень за програмою "Пакунок школяра" — як отримати, якщо послуга відсутня в Дії
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні батьки дітей, які 1 вересня вперше підуть до школи, вже отримують одноразову грошову допомогу від держави у розмірі п'яти тисяч гривень. Заяви на виплату за програмою "Пакунок школяра" українці подають через застосунок "Дія", однак із цим можуть виникнути проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому деяким батькам буде складно отримати гроші.

Реклама
Читайте також:

Чому в Дії немає програми "Пакунок школяра"

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, з отриманням виплати можуть бути проблеми, якщо:

  • інформація про дитину чи батьків не внесена до системи;
  • дані були подані з помилками.

Школи, коли зараховують дитину в першачки, то вносять цю інформацію до модернізованої системи АІКОМ 2 — це єдине джерело для підтвердження факту зарахування.

Батькам варто поцікавитися, чи внесли інформацію про їхню дитину та чи без помилок подані прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) дитини й батьків. Іноді у системі може міститися  інформація про старших дітей, але відсутні відомості про першокласника.

Також потрібно, щоб в АІКОМ 2 був наявним реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батьків або інших законних представників з державних реєстрів. Якщо ці дані відсутні, їх потрібно надати школі для внесення.

Які ще проблеми можуть виникати

Якщо в застосунку "Дія" з’являється повідомлення: "Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою", слід звернутися до школи для внесення даних до АІКОМ 2.

Якщо отримали сповіщення: "У школі могли припуститися помилки, неправильно вказавши прізвище чи ім’я" — треба, щоб в школі звірили ініціали з паспортними даними у "Дії". 

Знову подавати заяву можна через два дні після того, як інформація оновиться. Це стосується як онлайн-подачі через "Дію", так і письмової заяви, яка подається у сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ). При цьому навіть наявність паперової довідки про зарахування дитини до школи не означає, що можна не вносити дані до АІКОМ 2.

Терміни оформлення Пакунка школяра

Заяви через "Дію" прийматимуться до 15 листопада 2025 року. Коли виплату схвалять — гроші надійдуть впродовж трьох днів. Витратити гроші можна упродовж 180 днів після зарахування.

Нагадаємо, що в Україні суттєво зменшилася кількість учнів. Так, показник сягнув найнижчого за останні три десятиліття рівня. Дізнавайтесь також, скільки виплачуватимуть опікунам дітей у вересні

Дія виплати гроші грошова допомога пакунок школяра
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації