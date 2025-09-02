П'ять тисяч гривень за програмою "Пакунок школяра" — як отримати, якщо послуга відсутня в Дії

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні батьки дітей, які 1 вересня вперше підуть до школи, вже отримують одноразову грошову допомогу від держави у розмірі п'яти тисяч гривень. Заяви на виплату за програмою "Пакунок школяра" українці подають через застосунок "Дія", однак із цим можуть виникнути проблеми.

Чому в Дії немає програми "Пакунок школяра"

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, з отриманням виплати можуть бути проблеми, якщо:

інформація про дитину чи батьків не внесена до системи;

дані були подані з помилками.

Школи, коли зараховують дитину в першачки, то вносять цю інформацію до модернізованої системи АІКОМ 2 — це єдине джерело для підтвердження факту зарахування.

Батькам варто поцікавитися, чи внесли інформацію про їхню дитину та чи без помилок подані прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) дитини й батьків. Іноді у системі може міститися інформація про старших дітей, але відсутні відомості про першокласника.

Також потрібно, щоб в АІКОМ 2 був наявним реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батьків або інших законних представників з державних реєстрів. Якщо ці дані відсутні, їх потрібно надати школі для внесення.

Які ще проблеми можуть виникати

Якщо в застосунку "Дія" з’являється повідомлення: "Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою", слід звернутися до школи для внесення даних до АІКОМ 2.

Якщо отримали сповіщення: "У школі могли припуститися помилки, неправильно вказавши прізвище чи ім’я" — треба, щоб в школі звірили ініціали з паспортними даними у "Дії".

Знову подавати заяву можна через два дні після того, як інформація оновиться. Це стосується як онлайн-подачі через "Дію", так і письмової заяви, яка подається у сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ). При цьому навіть наявність паперової довідки про зарахування дитини до школи не означає, що можна не вносити дані до АІКОМ 2.

Терміни оформлення Пакунка школяра

Заяви через "Дію" прийматимуться до 15 листопада 2025 року. Коли виплату схвалять — гроші надійдуть впродовж трьох днів. Витратити гроші можна упродовж 180 днів після зарахування.

Нагадаємо, що в Україні суттєво зменшилася кількість учнів. Так, показник сягнув найнижчого за останні три десятиліття рівня.