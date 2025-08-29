Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога на дитину під опікою — скільки виплачуватимуть у вересні

Допомога на дитину під опікою — скільки виплачуватимуть у вересні

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 08:00
Виплати на дітей, над якими встановлено опіку — скільки нараховують та як оформити
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні передбачена державна система соціальних гарантій для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Однією з форм такої підтримки є грошова допомога.

Новини.LIVE розповідають, які виплати передбачені на дітей, над якими встановлено опіку, у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Кому призначається грошова допомога

Виплата надається опікунам чи піклувальникам на дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Як пояснили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, грошова допомога призначається з місяця звернення, терміном на 12 місяців (з можливістю продовження).

Цю виплату нараховують опікуну, але кошти є власністю дитини — гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби.

Скільки виплачують у 2025 році

Розмір грошової допомоги залежить від віку та статусу дитини:

  • на дітей до 6 років — 6 407,5 грн (2,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);
  • на дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 грн (3,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);
  • на дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (2,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);
  • дитина з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн (3,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку).  

Як оформити виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно підготувати пакет документів:

  • копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • довідку про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;
  • довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;
  • медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

З цими документами та відповідною заявою треба звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання або до Центру надання адміністративних послуг, або до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної міської ради відповідної територіальної громади.

Раніше ми писали, що в Україні планують запустити нову програму підтримки молодих батьків — "єЯсла". Вона передбачає компенсацію коштів на оплату послуги няні, персонального асистента, закладу дошкільної освіти, інших юридичних осіб або ФОП. Але на виплату можуть розраховувати не всі батьки.

Також дізнавайтеся, чи можуть отримувачі держвиплат оформити базову соціальну допомогу. 

виплати діти соцвиплати грошова допомога діти-сироти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації