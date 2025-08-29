Виплати на дітей, над якими встановлено опіку — скільки нараховують та як оформити

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні передбачена державна система соціальних гарантій для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Однією з форм такої підтримки є грошова допомога.

Новини.LIVE розповідають, які виплати передбачені на дітей, над якими встановлено опіку, у 2025 році.

Кому призначається грошова допомога

Виплата надається опікунам чи піклувальникам на дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Як пояснили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, грошова допомога призначається з місяця звернення, терміном на 12 місяців (з можливістю продовження).

Цю виплату нараховують опікуну, але кошти є власністю дитини — гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби.

Скільки виплачують у 2025 році

Розмір грошової допомоги залежить від віку та статусу дитини:

на дітей до 6 років — 6 407,5 грн (2,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 грн (3,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (2,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн (3,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку).

Як оформити виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно підготувати пакет документів:

копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;

довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

З цими документами та відповідною заявою треба звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання або до Центру надання адміністративних послуг, або до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної міської ради відповідної територіальної громади.

