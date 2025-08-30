Виплати у 5 тис. грн за програмою Пакунок школяра — що робити, аби нарахували допомогу

Школярі у класі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні вже стартувала програма Пакунок школяра, за якою батьки, діти яких у вересні 2025 року підуть до школи у перший клас, отримають від держави п'ять тисяч гривень одноразової допомоги. Однак не усі громадяни, які мають право на отримання цієї фінансової допомоги знають про алгоритм для нарахування грошей.

Детальніше про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що потрібно зробити, аби отримати Пакунок школяра

Виплата здійснюється за наступним алгоритмом:

один із батьків/законний представник дитини подає заяву про зарахування до першого класу;

заклад освіти передає отримані дані до Міністерства освіти і науки України;

Міністерство формує та подає до ПФУ список учнів-першокласників та отримувачів виплат;

Пенсійний фонд створює та віддає Міністерству цифрової трансформації відомості про отримувачів;

відомство, натомість, ознайомлюється з наданими даними та надсилає батькам через застосунок Дія сповіщення про можливість отримати п'ять тисяч гривень на підготовку дітей до школи;

отримувач реєструє заяву про надання допомоги у мобільному застосунку Дія, цей документ отримує ПФУ;

у підсумку усі ці дані отримують уповноважені банки, які формують список одержувачів коштів та проводять нарахування на спеціальні рахунки батьків.

Як подати заяву на виплати батькам, які не встановили Дію

У такому разі заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна зареєструвати у паперовій формі у територіальному органі ПФУ.

Про що ще цікаво знати

Нагадаємо, що заяву на грошову допомогу за програмою Пакунок школяра можуть відхилити. Наприклад відомо, що станом на 28 серпня не затвердженими лишилися 1 655 заяв від українців.

Так, 460 відмов отримали родини, які перебувають за кордоном. Ще 940 заяв відхили через те, що дитину відрахували або перевели навчатися в інший заклад освіти.

Раніше ми розповідали, що українцям планують виплачувати до 16 тисяч гривень допомоги. Ці гроші, як передбачається, отримуватимуть молоді батьки. Дізнавайтесь також, як довго триватиме реєстрація на оформлення Пакунка школяра.