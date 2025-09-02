Пять тысяч гривен по программе "Пакунок школяра" — как получить, если услуга отсутствует в Дії

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине родители детей, которые 1 сентября впервые пойдут в школу, уже получают единовременную денежную помощь от государства в размере пяти тысяч гривен. Заявления на выплату по программе "Пакунок школяра" украинцы подают через приложение "Дія", однако с этим могут возникнуть проблемы.

Почему в Дії нет программы "Пакунок школяра"

Как пояснили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, с получением выплаты могут быть проблемы, если:

информация о ребенке или родителях не внесена в систему;

данные были поданы с ошибками.

Школы, когда зачисляют ребенка в первоклашки, то вносят эту информацию в модернизированную систему АИКОМ 2 — это единственный источник для подтверждения факта зачисления.

Родителям стоит поинтересоваться, внесли ли информацию об их ребенке и без ошибок ли поданы фамилия, имя и отчество (ФИО) ребенка и родителей. Иногда в системе может содержаться информация о старших детях, но отсутствуют сведения о первокласснике.

Также нужно, чтобы в АИКОМ 2 имелся регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) родителей или других законных представителей из государственных реестров. Если эти данные отсутствуют, их нужно предоставить школе для внесения.

Какие еще проблемы могут возникать

Если в приложении "Дія" появляется сообщение: "Информация о вас и ребенке еще не внесена в электронную систему управления образованием или внесена с ошибкой", следует обратиться в школу для внесения данных в АИКОМ 2.

Если получили уведомление: "В школе могли допустить ошибку, неправильно указав фамилию или имя" — надо, чтобы в школе сверили инициалы с паспортными данными в Дії.

Снова подавать заявление можно через два дня после того, как информация обновится. Это касается как онлайн-подачи через Дію, так и письменного заявления, которое подается в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). При этом даже наличие бумажной справки о зачислении ребенка в школу не означает, что можно не вносить данные в АИКОМ 2.

Сроки оформления Пакунок школяра

Заявления через "Дію" будут приниматься до 15 ноября 2025 года. Когда выплату одобрят — деньги поступят в течение трех дней. Потратить деньги можно в течение 180 дней после зачисления.

Напомним, что в Украине существенно уменьшилось количество учеников. Так, показатель достиг самого низкого за последние три десятилетия уровня. Узнавайте также, сколько будут выплачивать опекунам детей в сентябре.