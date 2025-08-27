Пакунок школяра в Дії можна оформити до 15 листопада — що треба зробити батькам

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Програма "Пакунок школяра" — це державна ініціатива, яка допомагає батькам першокласників підготувати дітей до школи. Одноразова виплата у 5 000 гривень дозволяє придбати необхідні речі: від зошитів до шкільної форми.

На сайті "Дії" повідомляється, що станом на 27 серпня 2025 року, уже 97 638 батьків подали заявки, з яких 94 142 — через застосунок "Дія".

Хто може отримати Пакунок школяра

Право на допомогу мають батьки дітей, зарахованих до першого класу українських шкіл. Якщо дитина навчається онлайн за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, виплату можна отримати лише після повернення в Україну.

Після підтвердження від навчального закладу дані дитини відображаються у системі, і тоді можна подавати заяву. Якщо інформація з’явилася не відразу, варто уточнити її у школі — іноді база АІКОМ оновлюється кілька днів.

Також виплата не залежить від формату навчання (очно чи дистанційно), але діти, які не розпочали навчання або залишені на повторний рік, права на допомогу не мають.

Як подати заяву у Дії

Щоб оформити "Пакунок школяра", потрібно мати оновлений застосунок "Дія". Далі дотримуйтесь покрокової інструкції:

увійдіть у застосунок;

знайдіть розділ "Допомога від держави";

оберіть послугу "Пакунок школяра";

виберіть дитину, для якої оформлюєте допомогу;

засвідчте заяву Дія.Підписом та надішліть.

Для зарахування коштів потрібна "Дія.Картка", яку можна відкрити у банку-партнері чи безпосередньо в застосунку. Після підтвердження заяви гроші перерахують саме на цей рахунок.

Терміни оформлення Пакунка школяра

Заяви можна подати до 15 листопада. Саме до цієї дати батьки мають встигнути пройти всі кроки в "Дії", щоб гарантовано отримати кошти.

Після схвалення виплата надходить на рахунок протягом кількох днів. Використати гроші можна упродовж 180 днів після зарахування.

На що можна витратити виплату

Кошти з "Пакунка школяра" мають цільове призначення. Ви можете купити:

канцтовари (зошити, ручки, рюкзаки);

дитячий одяг (шкільна форма, спортивний костюм);

взуття для школи.

Гроші не можна зняти готівкою чи витратити на інші потреби, наприклад, алкоголь чи побутові товари. Контроль здійснюється через спеціальний рахунок, який прив’язаний до "Дія.Картки".

Якщо виникли труднощі з оформленням

Буває, що дані дитини не відображаються у "Дії". У такому випадку варто звернутися до школи для перевірки внесеної інформації. Після виправлення вона підтягнеться до застосунку, і тоді можна буде завершити подання заяви.

Як повідомлялось, новим рішенням уряду затверджено часові рамки для навчального року 2025/2026, який триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року у всіх закладах загальної середньої освіти України.

Також ми розповідали, що кількість учнів в Україні різко скоротилася, сягнувши найнижчого показника за останні три десятиліття. На початок навчального 2024-2025 року було зареєстровано 3,74 мільйона школярів, і очікується, що ця негативна тенденція зберігатиметься й надалі.