Чому ПриватБанк може без попередження змінити кредитний ліміт

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році державний "ПриватБанк" може самовільно знижувати кредитний ліміт за картками для своїх клієнтів. Відомо, кому може загрожувати скорочення та повна відмова у таких коштах, а також, як підвищити суму у межах доступного ліміту.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаюсь на повідомлення на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Від чого залежить право на кредитний ліміт у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень клієнтки, банк одного дня самовільно знизив розмір кредитного ліміту до нуля. Такі новації стали відомі вже за фактом, без попередження з боку банківської фінустанови.

За її словами, кредитний ліміт з 20 000 грн несподівано перетворився на 0.

За інформацією банку, відповідний показник визначають для кожного клієнта індивідуально. Він залежить від багатьох факторів. Зокрема, на доступну суму, якою клієнт зможе скористатися, впливає:

кредитна історія у різних банківських установах;

рівень доходів;

соціальний статус;

наявні кредити у ПриватБанку чи інших банках.

Також ліміт можуть переглянути, якщо громадянин досяг 70 років, і єдиним доходом стала пенсія.

Як підвищити ліміт за карткою у ПриватБанку

За даними банку, клієнти можуть самі подбати про збільшення можливості отримати вищий кредитний ліміт. Зокрема, для цього необхідно мати вищий заробіток. Чим більші доходи клієнта, тим вищі будуть шанси отримати більшу суму кредитного ліміту.

Однак чималу роль у цьому питанні також грає стабільність доходів. Зокрема, якщо власником картки є студент без постійного місця роботи, то банк може засумніватися у його здатності вчасно робити платежі.

Якщо доходи дозволяють, громадяни можуть самостійно збільшити в інтернет-банкінгу доступну суму у межах кредитного ліміту у застосунку "Приват24". Для цього треба зайти у меню управління карткою:

обрати "Змінити" біля напису кредитний ліміт;

ввести номер телефону;

встановити бажану суму;

зазначити додаткові особисті дані;

заповнити всі поля, натиснути "Продовжити".

Раніше ми повідомляли, що у ПриватБанку старі картки із завершеним терміном дії продовжують зберігати свою чинність. Проте деякі онлайн-розрахунки матимуть певні обмеження.

Також ми писали, що для українців надалі діють ліміти на здійснення грошових переказів. Відомо, які правила щодо сум передбачені у березні поточного року.

Часті питання

За який час банк може погодити ліміт

Банк проаналізує дані, щоб зрозуміти кредитний рейтинг. Робота скорингових систем є автоматизованою, тому сам процес оцінки є доволі швидкий.

Якщо у ПриватБанку задовольнять прохання щодо підвищення суми кредитного ліміту, то повідомлення з новим доступним розміром має надійти упродовж доби.

У разі відмови у праві на вищу суму коштів фінустанова також надішле відповідну інформацію.

Коли можна повторно подати запит на суму ліміту

Якщо кредитка оформлюється вперше, то банк надає, як правило, мінімальний або нульовий ліміт.

Щодо повторного запиту на підвищення розміру доступного кредитного ліміту у ПриватБанку діють жорсткі правила.

Нову заявку на збільшення кредитної суми за карткою можна буде подати тільки після того, як мине 30 днів з часу подання першого звернення.