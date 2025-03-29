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Посівна у 2025 році — до яких змін і чому вдалися аграрії

29 березня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Врожай 2025 — як відбувається посівна в Україні
Посівна в Україні. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В рамках посівної кампанії 2025 року, яка вже розпочалася, аграрії не планують змінювати посівні площі — вони залишаться на рівні попереднього року. Водночас збільшиться посіву під яру пшеницю.

Редакція Новини.LIVE розповідає про особливості цьогорічної посівної кампанії. 

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Як пояснив виданню Фокус очільник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, у 2025 році більша увага приділятиметься культурам, цінова позиція яких торік була кращою. Мова не тільки про яру пшеницю, а й про горох та ячмінь. 

"Далі буде виходити кукурудза, соняшник, цукровий буряк. Тож радикальних змін не відбудеться. Напевно, ми побачимо в цьому сезоні зменшення сої", — зазначив він.

За словами Марчука, у 2024 році затрати на вирощування сої були суттєвими, натомість вигода не задовольнила очікування аграріїв.

"Але в цілому, є достатня кількість тих культур, що були представлені на міжнародних ринках, для того, щоби заробити", — сказав голова Всеукраїнської аграрної ради. 

Однією із таких культур є, наприклад, кукурудза. У 2024 році на міжнародному ринку ціни на неї були на високому рівні. Тому українські товаровиробники вперше за три роки отримали непогані доходи з продажів кукурудзи.

Тим часом за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 28 березня в Україні вже засіяно понад 550 тис. га ярих зернових. Також аграрії продовжують сіяти ранні зернові та нішеві культури для майбутнього врожаю.

Нагадаємо, доходи України з експорту зернових з липня по січень 2024/2025 маркетингового року склали 11 млрд дол. Відомо, які агрокультури найчастіше постачалися за кордон.

Також ми розповідали, якою агрокультурою вигідно торгувати наприкінці березня. Це не пшениця чи ячмінь.

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