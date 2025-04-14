Посевная в Украине задерживается — в Минагро назвали причину

Фермер в поле во время посевной кампании. Фото: УНИАН

Непогода в апреле замедлила темпы посевной кампании в Украине. Аграрии перейдут в круглосуточный режим работы, чтобы наверстать упущенное.

Об этом сказал в эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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Заморозки и снегопады на большей части территории страны в начале апреля, заставили товаропроизводителей остановить севбу агрокультур. По словам Высоцкого, работы в полях не выполнялись практически неделю. Из-за этого по состоянию на сейчас засеяно на 200 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

"Но в нашем масштабе, когда запланировано засеять всеми культурами более 13 млн га, такая задержка не является критической и в целом не повлияет на кампанию, которая возобновляется и будет продолжаться круглосуточно", — пояснил Высоцкий.

При этом холодная погода, как подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, не нанесла критического вреда зерновым и масличным культурам.

"Период вегетации в абсолютном большинстве посевов этих культур еще не состоялся. Поэтому, говоря о продовольственной безопасности, угрозы производству зерновых, масличных и, соответственно муки, хлеба или продукции животноводства по состоянию на сегодня нет", — сказал Тарас Высоцкий.

Что будут сеять аграрии в этом году

В 2025 году, как рассказал ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в Украине планируют засеять от 5 до 7 млн га земли. На полях будут расти традиционные для страны культуры:

кукуруза;

подсолнечник;

яровая пшеница и тому подобное.

При этом по состоянию на начало апреля 2025 года товаропроизводители уже засеяли яровыми культурами более 500 тысяч гектаров.

Напомним, что на украинском аграрном рынке может начаться серьезный кризис. Масштаб проблемы будет зависеть от дальнейших действий президента США Дональда Трампа и лидеров стран ЕС.

Также мы рассказывали, что аграрии Одесской области сейчас являются лидерами по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур. Так, на территории региона уже засеяно 92,3 тыс. га.