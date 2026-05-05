Виплати від УВКБ: хто і де зможе подати заявку на допомогу на 6 місяців у травні

У травні 2026 року благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) надають можливість отримати допомогу в оплаті оренди житла на шість місяців. Вона доступна для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які повернулися з-за кордону.

Хто і де зможе подати заявку на грошову допомогу

Як зазначається, програма грошової допомоги передбачає відшкодування вартості оренди житла. Долучитися до проєкту можуть родини, які мешкають у таких областях:

у м. Київ та Київській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Полтавській.

Програма підтримки передбачає надання:

оплати на оренду житла за шість місяців;

юридичні та кар'єрні консультації.

Подавати заявки можуть такі категорії громадян:

Внутрішні переселенці (після 24 лютого 2022 року); Евакуйовані особи з переміщенням до шести місяців через загрозу безпеці; Громадяни, які повернулися із-за кордону менш ніж один рік тому, які виїхали через військові дії після початку війни, якщо житло пошкоджене, зруйноване чи непридатне для проживання.

Виплати нададуть за умови, що претенденти проживають:

у місцях тимчасового проживання та гуртожитках;

у приватному житлі і під загрозою виселення (немає фінансових можливостей оплачувати через зростання оренди, через продаж житла чи повернення власників);

приватній оселі з неналежними умовами (через аварійність, перенаселення, небезпеку).

Така можливість доступна тим, хто раніше не отримував грошову допомогу на оренду житла та є готовність протягом періоду підтримки покращити свій фінансовий стан для самостійної оплати оренди в майбутньому.

Які обмеження та як подати заявку на виплати

Для попередньої реєстрації на участь у проєкті грошової допомоги на оренду житла від БФ "Право на захист" та УВКБ ООН необхідно заповнити спеціальну форму.

Після перегляду поданої інформації, у разі відповідності критеріям програми, громадян можуть запросити на співбесіду, під час якої необхідно буде підтвердити надані дані та показати оригінали відповідних документів.

"Проєкт розрахований на родини, які у разі потреби переїзду можуть самостійно знайти нове житло для оренди та мають кошти для оплати перших двох місяців оренди (витрати будуть компенсовані проєктом). Надана допомога повинна використовуватися виключно для оплати оренди житла", — йдеться у повідомленні.

Серед обмежень та додаткових вимог:

заявники раніше не отримували фінансову допомогу на оренду;

необхідний план покращення власного фінансового становища для самостійного розрахунку за оренду в подальшому (це може бути працевлаштування, перенавчання, відкриття бізнесу).

