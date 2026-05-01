Агенція ООН виплатить ВПО 10 800 грн: хто отримає

Дата публікації: 1 травня 2026 11:00
Виплати від Агенції ООН: хто і де може претендувати на допомогу від 10 800 грн
Жінка старшого віку з дитиною. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В одному з міст України внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати від Агенції ООН у справах біженців грошову допомогу від 10 800 грн. Організація знову відкрила реєстрацію для цієї категорії громадян у травні 2026 року.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію представництва Агенції.  

Хто може претендувати на допомогу від 10 800 грн

Представники Агенції ООН у справах біженців поновили прийом заявок від переселенців у місті Миколаїв. Для того, щоб отримати право на грошову допомогу, необхідно передусім належати хоча б до однієї з наведених категорій:

  1. Переміщені домогосподарства через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію, які мають статус внутрішньо переміщеної особи не більш ніж 45 днів тому.
  2. Домогосподарства, які перемістилися через загрози і мають статус переселенців від 46 днів до шести місяців тому.
  3. Переміщені домогосподарства, які через війну залишили постійне місце проживання та прибули з-за кордону додому (з 24 лютого 2022-го). Обов’язковою умовою є повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж один рік тому.
  4. Домогосподарства, які повернулися на адреси свого постійного проживання у зв'язку з вимушеним переміщенням в межах України через воєнні дії (з 24 лютого 2022-го). Важливою умовою є факт того, що повернення відбулося не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому.

Соціально-економічний критерій, що є обов'язковим для всіх вищезазначених категорій — середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 300 грн.

Правила реєстрації у програмі та суми допомоги

Якщо громадяни зі статусом переселенця чи біженця відповідають вищевказаним критеріям та проживають у Миколаєві, то можуть подати заявку для попередньої реєстрації у програмі грошової допомоги.

У разі відбору передбачені такі суми допомоги:

  • 12 300 грн — переселенцям, які переїхали за останні 45 днів;
  • 12 300 грн — ВПО, які залишили дім через загрозу для життя від 46 днів до пів року;
  • 10 800 грн — біженцям, які приїхали протягом останніх трьох місяців й не більше ніж одного року;
  • 12 300 грн — родинам, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Миколаєві. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — додали в організації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що представництво релігійної місії "Карітас-Спес" надасть грошову допомогу переселенцям на Харківщині. Відповідно до умов програми, кожному з родини нарахують по 12 300 грн на базові потреби.  

Ще Новини.LIVE писали, що у Києві громадянам доступне оформлення допомоги за проєктом GROW. Взяти участь можуть переселенці, одинокі батьки, багатодітні, громадяни, вік яких перевищує 50 років. Можна буде отримати грантову виплату до 100 000 грн.  

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
