Виплати від Агенції ООН: хто і де може претендувати на допомогу від 10 800 грн

В одному з міст України внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати від Агенції ООН у справах біженців грошову допомогу від 10 800 грн. Організація знову відкрила реєстрацію для цієї категорії громадян у травні 2026 року.

Агенція ООН у справах біженців поновила прийом заявок від переселенців у місті Миколаїв.

Хто може претендувати на допомогу від 10 800 грн

Представники Агенції ООН у справах біженців поновили прийом заявок від переселенців у місті Миколаїв. Для того, щоб отримати право на грошову допомогу, необхідно передусім належати хоча б до однієї з наведених категорій:

Переміщені домогосподарства через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію, які мають статус внутрішньо переміщеної особи не більш ніж 45 днів тому. Домогосподарства, які перемістилися через загрози і мають статус переселенців від 46 днів до шести місяців тому. Переміщені домогосподарства, які через війну залишили постійне місце проживання та прибули з-за кордону додому (з 24 лютого 2022-го). Обов’язковою умовою є повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж один рік тому. Домогосподарства, які повернулися на адреси свого постійного проживання у зв'язку з вимушеним переміщенням в межах України через воєнні дії (з 24 лютого 2022-го). Важливою умовою є факт того, що повернення відбулося не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому.

Соціально-економічний критерій, що є обов'язковим для всіх вищезазначених категорій — середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 300 грн.

Правила реєстрації у програмі та суми допомоги

Якщо громадяни зі статусом переселенця чи біженця відповідають вищевказаним критеріям та проживають у Миколаєві, то можуть подати заявку для попередньої реєстрації у програмі грошової допомоги.

У разі відбору передбачені такі суми допомоги:

12 300 грн — переселенцям, які переїхали за останні 45 днів;

12 300 грн — ВПО, які залишили дім через загрозу для життя від 46 днів до пів року;

10 800 грн — біженцям, які приїхали протягом останніх трьох місяців й не більше ніж одного року;

12 300 грн — родинам, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Миколаєві. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — додали в організації.

