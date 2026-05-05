Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы УВКБ выплачивает денежную помощь в 5 регионах: как подать заявку

УВКБ выплачивает денежную помощь в 5 регионах: как подать заявку

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 11:00
Выплаты от УВКБ: кто и где сможет подать заявку на помощь на 6 месяцев в мае
Женщины старшего возраста, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставляют возможность получить помощь в оплате аренды жилья на шесть месяцев. Она доступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, вернувшихся из-за границы.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию фонда.

Кто и где сможет подать заявку на денежную помощь

Как отмечается, программа денежной помощи предусматривает возмещение стоимости аренды жилья. Приобщиться к проекту могут семьи, проживающие в таких областях:

  • в г. Киев и Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской.

Программа поддержки предусматривает предоставление:

  • оплаты на аренду жилья за шесть месяцев;
  • юридические и карьерные консультации.

Подавать заявки могут следующие категории граждан:

Читайте также:
  1. Внутренние переселенцы (после 24 февраля 2022 года);
  2. Эвакуированные лица с перемещением до шести месяцев из-за угрозы для безопасности;
  3. Граждане, которые вернулись из-за границы менее одного года назад, которые выехали из-за военных действий после начала войны, если жилье повреждено, разрушено или непригодно для проживания.

Выплаты предоставят при условии, что претенденты проживают:

  • в местах временного проживания и общежитиях;
  • в частном жилье и под угрозой выселения (нет финансовых возможностей оплачивать из-за роста аренды, из-за продажи жилья или возвращения владельцев);
  • в частном жилье с ненадлежащими условиями (из-за аварийности, перенаселения, опасности).

Такая возможность доступна тем, кто ранее не получал денежную помощь на аренду жилья и есть готовность в течение периода поддержки улучшить свое финансовое состояние для самостоятельной оплаты аренды в будущем.

Какие ограничения и как подать заявку на выплаты

Для предварительной регистрации на участие в проекте денежной помощи на аренду жилья от БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН необходимо заполнить специальную форму.

После просмотра представленной информации, в случае соответствия критериям программы, граждан могут пригласить на собеседование, во время которого необходимо будет подтвердить предоставленные данные и показать оригиналы соответствующих документов.

"Проект рассчитан на семьи, которые в случае необходимости переезда могут самостоятельно найти новое жилье для аренды и имеют средства для оплаты первых двух месяцев аренды (расходы будут компенсированы проектом). Предоставленная помощь должна использоваться исключительно для оплаты аренды жилья", — говорится в сообщении.

Среди ограничений и дополнительных требований:

  • заявители ранее не получали финансовую помощь на аренду;
  • необходим план улучшения собственного финансового положения для самостоятельного расчета за аренду в дальнейшем (это может быть трудоустройство, переобучение, открытие бизнеса).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумах действует проект, предусматривающий предоставление финансовой помощи от правительства Германии. Он рассчитан на предпринимателей, имеющих инвалидность. Заявителям предоставят гранты в размере до 1 480 евро.

Еще Новини.LIVE писали, что в мае в десяти регионах граждане социально уязвимых групп смогут получить финансовую и гуманитарную помощь. Приобщиться к программе смогут граждане в возрасте от 60 лет, люди с инвалидностью, а также многодетные семьи.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации