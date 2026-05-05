Выплаты от УВКБ: кто и где сможет подать заявку на помощь на 6 месяцев в мае

В мае 2026 года благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставляют возможность получить помощь в оплате аренды жилья на шесть месяцев. Она доступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, вернувшихся из-за границы.

Кто и где сможет подать заявку на денежную помощь

Как отмечается, программа денежной помощи предусматривает возмещение стоимости аренды жилья. Приобщиться к проекту могут семьи, проживающие в таких областях:

в г. Киев и Киевской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской;

Полтавской.

Программа поддержки предусматривает предоставление:

оплаты на аренду жилья за шесть месяцев;

юридические и карьерные консультации.

Подавать заявки могут следующие категории граждан:

Внутренние переселенцы (после 24 февраля 2022 года); Эвакуированные лица с перемещением до шести месяцев из-за угрозы для безопасности; Граждане, которые вернулись из-за границы менее одного года назад, которые выехали из-за военных действий после начала войны, если жилье повреждено, разрушено или непригодно для проживания.

Выплаты предоставят при условии, что претенденты проживают:

в местах временного проживания и общежитиях;

в частном жилье и под угрозой выселения (нет финансовых возможностей оплачивать из-за роста аренды, из-за продажи жилья или возвращения владельцев);

в частном жилье с ненадлежащими условиями (из-за аварийности, перенаселения, опасности).

Такая возможность доступна тем, кто ранее не получал денежную помощь на аренду жилья и есть готовность в течение периода поддержки улучшить свое финансовое состояние для самостоятельной оплаты аренды в будущем.

Какие ограничения и как подать заявку на выплаты

Для предварительной регистрации на участие в проекте денежной помощи на аренду жилья от БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН необходимо заполнить специальную форму.

После просмотра представленной информации, в случае соответствия критериям программы, граждан могут пригласить на собеседование, во время которого необходимо будет подтвердить предоставленные данные и показать оригиналы соответствующих документов.

"Проект рассчитан на семьи, которые в случае необходимости переезда могут самостоятельно найти новое жилье для аренды и имеют средства для оплаты первых двух месяцев аренды (расходы будут компенсированы проектом). Предоставленная помощь должна использоваться исключительно для оплаты аренды жилья", — говорится в сообщении.

Среди ограничений и дополнительных требований:

заявители ранее не получали финансовую помощь на аренду;

необходим план улучшения собственного финансового положения для самостоятельного расчета за аренду в дальнейшем (это может быть трудоустройство, переобучение, открытие бизнеса).

