Головна Фінанси Грошова допомога у 10 областях: хто отримає з українців у травні

Дата публікації: 4 травня 2026 08:00
Виплати для вразливих груп українців: де нададуть допомогу тим, кому 60+
Жінка з підлітком. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року у десяти областях стартує проєкт допомоги LINK від благодійних фондів "Янголи спасіння" та "Рокада". У рамках проєкту громадянам соціально вразливих груп нададуть грошову та гуманітарну підтримку.

Про те, де і хто зможе долучитися до проєкту, розповідає видання Новини.LIVE.

Де українцям доступна фінансова допомога у травні

Йдеться про реалізацію проєкту LINK від благодійних фондів "Янголи спасіння" та "Рокада". Він охопить десять регіонів (окрім зони від нуля до 20 кілометрів):

  • Дніпропетровську (Нікопольский, Синельниківський, Криворізький район);
  • Донецьку (Краматорський район);
  • Запорізьку (Запорізький район);
  • Житомирську (Житомирський, Коростенський, Звягельський, Бердичівський, район);
  • Кіровоградську (Кропивницький, Голованівський, Олександрівський, Новоукраїнський район);
  • Миколаївську (Миколаївський район);
  • Сумську (Сумський район);
  • Харківську (Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський район);
  • Херсонську (Херсонський, Бериславський район);
  • Чернігівську область.

Хто і як зможе отримати грошову допомогу

У рамках проєкту допомогу зможуть оформити громадяни, які відповідають щонайменше одному критерію вразливості:

  1. Громадяни, віком від 60 років;
  2. Люди з інвалідністю;
  3. Родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
  4. Самотні батьки/опікуни;
  5. Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  6. Родини, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Програма передбачає надання:

  • багатоцільової грошової допомоги постраждалим від обстрілів;
  • фінансової допомоги для прифронтових громад;
  • грошової допомоги тим, кого було евакуйовано.

Щодо реєстрації, то необхідно звернутися до керівництва своєї громади у вищевказаних районах щодо долучення до відповідних програм.

Оголошення. Джерело: Angels of Salvation

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Агенція ООН у справах біженців поновила прийом заявок у місті Миколаїв. Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити грошову допомогу від 10 800 грн. 

Ще Новини.LIVE писали, що переселенці на Харківщині можуть отримати грошову допомогу від представництва релігійної місії "Карітас-Спес". Згідно з умовами програми, кожному з родини виплатять по 12 300 грн на основні потреби.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
