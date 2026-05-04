Виплати для вразливих груп українців: де нададуть допомогу тим, кому 60+

У травні 2026 року у десяти областях стартує проєкт допомоги LINK від благодійних фондів "Янголи спасіння" та "Рокада". У рамках проєкту громадянам соціально вразливих груп нададуть грошову та гуманітарну підтримку.

Де українцям доступна фінансова допомога у травні

Йдеться про реалізацію проєкту LINK від благодійних фондів "Янголи спасіння" та "Рокада". Він охопить десять регіонів (окрім зони від нуля до 20 кілометрів):

Дніпропетровську (Нікопольский, Синельниківський, Криворізький район);

Донецьку (Краматорський район);

Запорізьку (Запорізький район);

Житомирську (Житомирський, Коростенський, Звягельський, Бердичівський, район);

Кіровоградську (Кропивницький, Голованівський, Олександрівський, Новоукраїнський район);

Миколаївську (Миколаївський район);

Сумську (Сумський район);

Харківську (Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський район);

Херсонську (Херсонський, Бериславський район);

Чернігівську область.

Хто і як зможе отримати грошову допомогу

У рамках проєкту допомогу зможуть оформити громадяни, які відповідають щонайменше одному критерію вразливості:

Громадяни, віком від 60 років; Люди з інвалідністю; Родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Самотні батьки/опікуни; Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Родини, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Програма передбачає надання:

багатоцільової грошової допомоги постраждалим від обстрілів;

фінансової допомоги для прифронтових громад;

грошової допомоги тим, кого було евакуйовано.

Щодо реєстрації, то необхідно звернутися до керівництва своєї громади у вищевказаних районах щодо долучення до відповідних програм.

