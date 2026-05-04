Виплати для вразливих груп українців: де нададуть допомогу тим, кому 60+

Грошова допомога у 10 областях: хто отримає з українців у травні
У травні 2026 року у десяти областях стартує проєкт допомоги LINK від благодійних фондів "Янголи спасіння" та "Рокада". У рамках проєкту громадянам соціально вразливих груп нададуть грошову та гуманітарну підтримку.
Про те, де і хто зможе долучитися до проєкту, розповідає видання Новини.LIVE.
Де українцям доступна фінансова допомога у травні
Йдеться про реалізацію проєкту LINK від благодійних фондів "Янголи спасіння" та "Рокада". Він охопить десять регіонів (окрім зони від нуля до 20 кілометрів):
- Дніпропетровську (Нікопольский, Синельниківський, Криворізький район);
- Донецьку (Краматорський район);
- Запорізьку (Запорізький район);
- Житомирську (Житомирський, Коростенський, Звягельський, Бердичівський, район);
- Кіровоградську (Кропивницький, Голованівський, Олександрівський, Новоукраїнський район);
- Миколаївську (Миколаївський район);
- Сумську (Сумський район);
- Харківську (Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський район);
- Херсонську (Херсонський, Бериславський район);
- Чернігівську область.
Хто і як зможе отримати грошову допомогу
У рамках проєкту допомогу зможуть оформити громадяни, які відповідають щонайменше одному критерію вразливості:
- Громадяни, віком від 60 років;
- Люди з інвалідністю;
- Родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
- Самотні батьки/опікуни;
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- Родини, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів.
Програма передбачає надання:
- багатоцільової грошової допомоги постраждалим від обстрілів;
- фінансової допомоги для прифронтових громад;
- грошової допомоги тим, кого було евакуйовано.
Щодо реєстрації, то необхідно звернутися до керівництва своєї громади у вищевказаних районах щодо долучення до відповідних програм.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Агенція ООН у справах біженців поновила прийом заявок у місті Миколаїв. Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити грошову допомогу від 10 800 грн.
Ще Новини.LIVE писали, що переселенці на Харківщині можуть отримати грошову допомогу від представництва релігійної місії "Карітас-Спес". Згідно з умовами програми, кожному з родини виплатять по 12 300 грн на основні потреби.