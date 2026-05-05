Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від Німеччини: де людям з інвалідністю виплатять 1 480 євро

Гроші від Німеччини: де людям з інвалідністю виплатять 1 480 євро

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 08:00
Виплати від Німеччини: люди з інвалідністю можуть отримати 1 480 євро у травні
Люди похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року громадяни з інвалідністю, які хочуть відновити бізнес або розпочати власну справу, можуть взяти участь у програмі грошової допомоги, що фінансується урядом Німеччини. Вона передбачає надання грантів на підприємництво. 

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на оголошення організаторів у Facebook. 

Правила надання грошової допомоги від Німеччини

Громадська організація "Ліга сучасних жінок" за підтримки Спільного реагування на надзвичайні ситуації в Україні Welthungerhilfe та Concern Worldwide реалізують проєкт у Сумах з надання фінансової допомоги від Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.  

Він розрахований як на діючих підприємців, які мають інвалідність, — для розширення та відновлення, так і на початківців — для старту діяльності. 

"Хочете відновити бізнес або розпочати власну справу? Потрібна фінансова підтримка? Гранти до 77 тисяч гривень допоможуть зробити це!", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Метою програми є бажання надати допомогу українцям з інвалідністю втілити свої бізнес-ідеї та забезпечити стабільний дохід для себе й своєї родини.  

Для того, щоб взяти участь у проєкті, кандидати повинні відповідати трьом ключовим критеріям:

  • вести або планувати розпочати бізнес на території Сум;
  • мати навички або досвід у сфері, в якій збираються надалі провадити діяльність (кваліфіковані працівники у цьому секторі);
  • належати до вразливих категорій населення та мати інвалідність.

Пріоритетні категорії громадян для надання допомоги:

  1. Родини, які постраждали від війни (пошкоджене житло/були поранені або втратили рідних, втрачено роботу, бізнес);
  2. Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  3. Родини, які мають недієздатних осіб чи осіб з інвалідністю;
  4. Родини, де є вагітні жінки або новонароджені діти (до шести місяців);
  5. Родини, у яких низький рівень доходу;
  6. Самотні батьки;
  7. Ветерани війни;
  8. Багатодітні  родини (з трьома і більше дітьми);
  9. Люди з інвалідністю.

Розміри грошової допомоги та як зареєструватися

У рамках програми Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть заявникам різні розміри грантів, однак не більше 77 000 грн (еквівалент — 1 484 євро).

Для того, щоб подати заявку для попередньої реєстрації, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Перевагу у відборі нададуть проєктам, спрямованим на енергоефективність та сталі енергетичні рішення. Увагу приділять ініціативам, які:

  • сприятимуть енергонезалежності та скороченню витрат на енергію;
  • впроваджуватимуть відновлювану енергетику;
  • передбачають довгострокові та сталі енергетичні підходи для бізнесу, домогосподарств та громад;
  • підвищуватимуть стійкість до перебоїв з електропостачанням.

Кінцевий термін подачі заявки — до 8 травня 2026 року включно.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні стартувала реєстрація на грошову допомогу від Данської ради у справах біженців для вразливих груп громадян. В одній з областей кожному в родині виплатять по 10 800 грн.   

Ще Новини.LIVE писали, що Карітас приймає заявки на надання грошової допомоги на сільське господарство у Миколаївській області. Долучитися до проєкту можуть місцеві жителі, у яких пошкоджене майно чи є проблеми зі здоров'ям, а також переселенці.

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації