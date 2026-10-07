Виплати від УВКБ ООН: хто з ВПО та біженців може оформити фіндопомогу

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) працюватимуть у Київській області. Отримати грошову допомогу зможуть біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО). Зокрема, для декого буде важлива наявність соціально-економічної вразливості.

Про те, де відкриють запис на виплати, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Хто зможе оформити фіндопомогу УВКБ ООН на Київщині

Як зазначають в організації, в Київському регіоні поновилась можливість реєстрації у програмі на оформлення грошової допомоги від УВКБ ООН. Зокрема, 8 жовтня подати заявки можна буде у місті Тетіїв Білоцерківського району.

Запрошують внутрішніх переселенців та біженців за умови дотримання наступних термінів переміщення:

ВПО (за останні 45 днів), які залишили оселі через загрози для життя, обстріли або примусову евакуацію; Переселенці (від 46 днів до 6 місяців), які переїхали через війну; Біженці та ВПО, які повернулися у власні домівки після вимушеного переміщення по регіонах або з-за кордону за умови, що повернення відбулося за останній рік та не раніше трьох місяців.

Сума допомоги прив'язана до термінів переміщення: 10 800 грн або 12 300 грн (за три місяці).

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Важливі вимоги для права на допомогу

Як пояснили в організації, для отримання права на грошову для другої та третьої категорії основними критеріями відбору будуть:

Дохід до 8 300 грн на одну особу на місяць;

Близькість до лінії фронту;

Погані умови проживання;

Наявність категорії вразливості (люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені).

Водночас, громадяни можуть звернутись за виплатами, навіть якщо отримували кошти від інших міжнародних організацій, проте це було більш ніж три місяці тому.

Як і де відбуватиметься збір заявок

В організації розповіли, що збір даних для виплати грошової допомоги проведе партнер програми — благодійний фонд "Право на захист".

Це відбудеться 8 жовтня (четвер) 2026 року з 11:30 до 15:00 за адресою: місто Тетіїв, вул. Яноша Острозького, 5 (міська рада).

"Прийом відбуватиметься за живою чергою та попереднім записом. Важливо: присутність усіх членів родини на пункті реєстрації є обов'язковою! (Для маломобільних людей та дітей до 3 років реєстрація можлива за оригіналами документів при наявності медичної довідки)", — повідомили в організації.

Громадяни повинні мати з собою такі документи (оригінали):

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код (ІПН;

Довідка ВПО (інше документ про підтвердження переміщення);

Свідоцтво про народження дітей.

Банківська картка (номер рахунку IBAN);

Документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

Остаточне рішення щодо права на реєстрацію ухвалять фахівці фонду після особистої співбесіди та перевірки на дотримання усіх критеріїв програми.

Деталі можна уточнити на гарячій лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні БФ "Карітас України" надасть громадянам фіндопомогу на опалення під час зими. На ці гроші можна буде купити тверде паливо або оплатити житлово-комунальні послуги. Для цього потрібно мати один із критеріїв вразливості. У рамках програми виплатять 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні у Харківській області можна отримати допомогу у рамках програми за підтримки Норвегії. У її рамках фермерам та домогосподарствам нададуть гранти для відновлення доходів. На нову діяльність можна буде отримати до 3 000 доларів. Відбір буде здійснюватися на основі конкурсу.