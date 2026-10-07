Виплати від Карітас на зимовий період: де особам з інвалідністю та пенсіонерам доступні 19 400 грн

Людина тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року представництво благодійного фонду "Карітас України" надасть родинам грошову допомогу для опалення під час зимового сезону. Виплати можна буде спрямувати на придбання твердого палива або оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Для цього важливо мати хоча б один із критеріїв вразливості.

Про те, де і кому гарантують підтримку, розповідають Новини.LIVE.

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Грошова допомога на обігрів у зимовий період

Як зазначають організатори, восени благодійники зосередили свою увагу на Чернігівській області. Зокрема, звернутися за оформленням фінансової допомоги на зиму можуть жителі Сосницької громади.

"У Сосницькій громаді Благодійний фонд "Карітас Чернігів" реалізує проєкт "Багатосекторальна допомога постраждалим від війни в Україні" (проєкт DoS)", — йдеться у повідомленні.

Метою програми є прагнення допомогти у забезпеченні вразливих категорій домогосподарств та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) необхідними ресурсами для обігріву осель під час зимового періоду.

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Хто з родин зможе отримати фіндопомогу

Запрошують до участі у програмі ті домогосподарства, які не мають змоги самостійно покрити зимові потреби. Також важливо мати хоча б один із критеріїв вразливості. Виплати будуть доступні таким групам громадян:

Самотнім людям похилого віку (домогосподарства, які складаються з однієї або двох осіб, без підтримки рідних працездатного віку); Людям із серйозними/хронічними хворобами; Особам з інвалідністю (І-ІІІ група та інвалідність з дитинства за підтверджуючим документом); Одиноким матерям/батькам або опікунам однієї чи кількох дітей віком до 18 років; Вагітним жінкам або матерям, які годують дітей, та мають дитину до трьох років; Багатодітним сім'ям з (троє і більше неповнолітніх дітей), є підтверджуючий документ.

Серед важливих умов:

Домогосподарства до цього не отримували аналогічну допомогу на зимовий період від інших організацій/ фондів;

Фіндопомога не повинна дублювати державну житлову субсидію.

Розмір виплат та як зареєструватися у програмі

У рамках програми родини отримають допомогу у розмірі 19 400 грн. Йдеться про одноразову виплату на закупівлю твердого палива або оплату комунальних послуг.

Кошти нарахують на банківський рахунок (IBAN) або адресною чи терміновою доставкою через "Укрпошту".

Для попередньої реєстрації необхідно пройти попереднє опитування.

Організатори зауважили, що сам факт подання заявки не гарантує 100% отримання виплати, адже рішення ухвалюватимуть після перевірки даних.

Деталі можна уточнити за такими контактами:

050-443-00-83;

050-61-42-045.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні жителі Харківської області отримають допомогу у рамках програми за фінпідтримки Норвезької агенції з питань співробітництва в галузі розвитку. У її рамках фермери та домогосподарства зможуть оформити гранти для відновлення доходу. На сільськогосподарську діяльність можна буде отримати до 3 000 доларів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Полтавській області доступна реєстрація для евакуйованих родин у програмі "Карітас України". Йдеться про тих, хто перемістився упродовж 45 днів. Переселенці отрмають виплати у розмірі 12 300 грн.