Виплати від Карітас: у трьох регіонах України доступні гранти у понад 40 000 грн

Людина тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У трьох західних регіонах України діє проєкт допомоги Релігійної місії "Карітас-Спес" Львівської архідієцезії Римсько-Католицької Церкви. У його рамках громадяни, які бажають розширити підприємницьку діяльність або розпочати власну справу, зможуть отримати фінансові гранти.

Про те, які передбачені умови програми, розповідають Новини.LIVE.

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Де доступна програма допомоги від Карітас-Спес

Восени 2026 року благодійна релігійна організація приймає заявки на надання фіансових грантів у рамках проєкту "Родина родині: Індивідуальна підтримка".

Подавати запити запрошують тих, хто мріє розпочати власну справу, отримати нову професію чи розширити господарство. Проєкт реалізують у таких областях:

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій.

За умовами проєкту, домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 43 200 грн. Їх можна буде використати лише на конкретні цілі:

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професійне навчання/перекваліфікацію;

сільськогосподарські матеріали/обладнання (насіння, обладнання, тварин);

запуск/розвиток чинної власної справи.

Хто зможе розраховувати на виплати

Звернутися до організаторів за оформленням допомоги можуть лише кілька категорій громадян з певними вразливостями. Виплати доступні виключно:

Багатодітним родинам, які виховують троє і більше дітей; Домогосподарствам, де є люди з інвалідністю.

В організації зауважили, що метою проєкту є надання підтримки родинам та особам, які постраждали через війну, шляхом надання фінансової допомоги на відновлення власного фінансового стану та доходів.

Як зареєструватися для участі у проєкті підтримки

Громадяни можуть подавати заявки на участь у проєкті "Карітас-Спес Україна", якщо до цього не отримували аналогічні гранти від організацій.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму та завантажити грантову заявку.

Водночас, заявників попередили, що кількість місць та грантів обмежена, а тому форму реєстрацію можуть закрити будь-якої миті.

Подавати запити можна до 27 листопада, а термін реалізації проєкту припаде на вересень — грудень 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію на фіндопомогу для громадян, які повернулись у Дніпро чи Кривий Ріг після виїзду в інші країни або регіон через військові дії. Для цього треба відповідати умовам програми. Суми будуть різні, прив'язані до терміну переміщення: 10 800 грн або 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні домогосподарствам передбачене надання фіндопомоги на зиму у розмірі 19 400 грн. Виплати надасть Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Вони доступні для жителів Чернігівської області. Отримати допомогу на тверде паливо зможуть лише вразливі групи людей.