Виплати від Норвегії: де і кому з українців обіцяють надати 3 000 доларів

Купюри американської валюти у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року жителям Харківської області доступна програма підтримки, яку фінансує Норвезька агенція з питань співробітництва в галузі розвитку. У її рамках українські фермери та домогосподарства зможуть отримати фінансові гранти для відновлення доходу.

Про це інформує благодійний фонд "Мирне небо Харкова", передають Новини.LIVE.

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Що передбачає програма підтримки від Норвегії

Йдеться про реалізацію проєкту, що гарантує відновлення, надання захисту та безпеки для землекористування в Україні під час війни.

"Розпочинається прийом заявок у межах проєкту "Гуманітарний альянс із відновлення, захисту та безпеки землекористування в Україні", — йдеться у повідомленні.

Проєкт надасть можливість фермерам та домогосподарствам, які втратили доступ до полів через замінування, отримати допомогу для переходу на альтернативний вид діяльності та відновити дохід.

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Де і кому доступна грошова допомога

Проєкт з відновлення, надання захисту та безпеки для землекористування охопить дві громади Харківської області:

Печенізьку громаду;

Балаклійську громаду.

Подавати заявки у рамках ініціативи громадяни зможуть за дотримання певних умов. Йдеться про:

Дрібних фермерів та господарства, які постраждали через замінування. Власників та користувачів земельних ділянок до 10 гектарів із замінованими територіями. Заміновані ділянки, які очікують на здійснення розмінування HALO Trust.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Згідно з умовами програми, грантова підтримка на відновлення сільськогосподарської діяльності становитиме залежно ві ситуації до 3 000 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України).

Здійснюватиметься відбір на основі конкурсу. Для попередньої реєстрації у проєкті громадяни мають передусім заповнити спеціальну анкету.

Програму реалізують спільно БФ "Мирне Nebo Харкова" спільно з Prosper Global Ukraine за фінпідтримки HALO Trust. Фінансуванням програми займається Норвезька агенція з питань співробітництва в галузі розвитку за підтримки уряду Норвегії.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні УВКБ приймає заявки на надання допомоги для біженців та переселенців в Івано-франківській області. Згідно з програмою, кожному в родині виплатять по 10 800 грн. Зокрема, серед пріоритетних категорій будуть вразливі групи людей. Залено від обставин нададуть 10 800 грн або 12 300 грн.