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Главная Финансы УВКБ открыл регистрацию в еще одной области: условия

УВКБ открыл регистрацию в еще одной области: условия

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7 октября 2026 11:00
Выплаты от УВКБ ООН: кто из ВПЛ и беженцев может оформить финансовую помощь
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будут работать в Киевской области. Получить денежную помощь смогут беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). В частности, для некоторых будет иметь значение наличие социально-экономической уязвимости.

О том, где откроют запись на выплаты, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кто сможет оформить финпомощь УВКБ ООН на Киевщине

Как отмечают в организации, в Киевском регионе возобновилась возможность регистрации в программе на оформление денежной помощи от УВКБ ООН. В частности, 8 октября подать заявки можно будет в городе Тетиев Белоцерковского района.

Приглашаются внутренние переселенцы и беженцы при условии соблюдения следующих сроков перемещения:

  1. ВПЛ (за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или принудительной эвакуации;
  2. Переселенцы (от 46 дней до 6 месяцев), которые переехали из-за войны;
  3. Беженцы и ВПЛ, вернувшиеся в свои дома после вынужденного перемещения по регионам или из-за границы, при условии, что возвращение произошло в течение последнего года и не ранее чем три месяца назад.

Сумма помощи зависит от сроков перемещения: 10 800 грн или 12 300 грн (за три месяца).

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Важные требования для получения права на помощь

Как пояснили в организации, для получения права на денежную помощь для второй и третьей категорий основными критериями отбора будут:

  • Доход до 8 300 грн на одного человека в месяц;
  • Близость к линии фронта;
  • Плохие условия проживания;
  • Наличие категории уязвимости (пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные, малообеспеченные).

В то же время граждане могут обратиться за выплатами, даже если получали средства от других международных организаций, однако это было более трех месяцев назад.

Как и где будет проходить сбор заявок

В организации сообщили, что сбор данных для выплаты денежной помощи проведет партнер программы — благотворительный фонд "Право на защиту".

Это состоится 8 октября (четверг) 2026 года с 11:30 до 15:00 по адресу: город Тетиев, ул. Яноша Острожского, 5 (городской совет).

"Прием будет осуществляться в порядке живой очереди и по предварительной записи. Важно: присутствие всех членов семьи на пункте регистрации является обязательным! (Для маломобильных людей и детей до 3 лет регистрация возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки)", — сообщили в организации.

Граждане должны иметь при себе следующие документы (оригиналы):

  • Паспорт гражданина;
  • Идентификационный код (ИНН);
  • Справка ВПЛ (или иной документ, подтверждающий перемещение);
  • Свидетельство о рождении детей;
  • Банковская карта (номер счета IBAN);
  • Документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Окончательное решение о праве на регистрацию будет принято специалистами фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы.

Подробности можно уточнить по горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре БФ "Каритас Украины" предоставит гражданам финансовую помощь на отопление в зимний период. На эти деньги можно будет купить твердое топливо или оплатить жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо соответствовать одному из критериев уязвимости. В рамках программы будет выплачено 19 400 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре в Харьковской области можно получить помощь в рамках программы при поддержке Норвегии. В ее рамках фермерам и домохозяйствам предоставят гранты для восстановления доходов. На новую деятельность можно будет получить до 3 000 долларов. Отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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