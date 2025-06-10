Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси УВКБ ООН виплатить вразливим українцям допомогу — що треба знати

УВКБ ООН виплатить вразливим українцям допомогу — що треба знати

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 11:06
Виплати від УВКБ ООН — хто з українців може зареєструватись на допомогу у червні
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців приймає заявки на надання грошової допомоги в одному з міст у червні 2025 року. Через обмежений фінансовий ресурс кошти зможуть отримати лише ті, хто цього найбільше потребує.

Про це повідомляється у Telegram-каналі представників УВКБ ООН

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму від УВКБ ООН

Як зазначають в організації, відкрито доступ до грошової допомоги у місті Суми, що потерпає від регулярних обстрілів РФ. Допомога передбачена виключно для внутрішньо переміщених осіб та біженців, які повернулись додому. А саме:

  • переселенцям, яким не надавали виплати інші організації протягом останніх трьох місяців, а самі перемістились не більш ніж пів року тому;
  • переселенцям, котрі повернулись з іншого регіону, і також не мали підтримки від інших організацій за останній квартал;
  • біженцям, які приїхали на колишнє місце проживання з-за кордону, й не отримували виплат за останні три місяці.

Також заявникам треба підпадати під такі вимоги:

  • низькі доходи, які не перевищують 5,4 тис. грн на одну особу за місяць;
  • у родині є діти до 18 років, люди похилого віку від 55 років, є тільки хтось один з батьків;
  • люди похилого віку самі займаються вихованням дітей до 18 років;
  • особи мають особливі потреби у вигляді тяжкої хвороби/інвалідності.

Як правильно подати заявку на допомогу у Сумах

Представники УВКБ ООН оприлюднили покрокову інструкцію, як записатись в електронну чергу на отримання грошової допомоги:

  1. Спочатку громадянин має отримати номер в чергу в пункт збору даних у Сумах. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму
  2. У разі правильного заповнення форми заявнику автоматично присвоять відповідний номер у черзі.
  3. Вкінці, після заповнення форми, потрібно перевірити свій номер в черзі. 

"Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.

Також можна проконсультуватися та записатись в чергу у будні з 09:00 до 16:00 за номером телефону пункту в Сумах — 063 182 68 38.

Раніше ми писали, що жителі Запоріжжя та області можуть подати заявки на фіндопомогу від Агентства ООН у справах біженців. Йдеться про виплату у майже 11 тис. грн. 

Також ми розповідали, що українські жінки, які мають бізнес у сфері фермерства, можуть оформити фіндопомогу за програмою від організації Mercy Corps. Максимально можна отримати до 7 тис. доларів.  

виплати гроші Суми ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації