Виплати від УВКБ ООН — хто з українців може зареєструватись на допомогу у червні

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців приймає заявки на надання грошової допомоги в одному з міст у червні 2025 року. Через обмежений фінансовий ресурс кошти зможуть отримати лише ті, хто цього найбільше потребує.

Про це повідомляється у Telegram-каналі представників УВКБ ООН.

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Як зазначають в організації, відкрито доступ до грошової допомоги у місті Суми, що потерпає від регулярних обстрілів РФ. Допомога передбачена виключно для внутрішньо переміщених осіб та біженців, які повернулись додому. А саме:

переселенцям, яким не надавали виплати інші організації протягом останніх трьох місяців, а самі перемістились не більш ніж пів року тому;

переселенцям, котрі повернулись з іншого регіону, і також не мали підтримки від інших організацій за останній квартал;

біженцям, які приїхали на колишнє місце проживання з-за кордону, й не отримували виплат за останні три місяці.

Також заявникам треба підпадати під такі вимоги:

низькі доходи, які не перевищують 5,4 тис. грн на одну особу за місяць;

у родині є діти до 18 років, люди похилого віку від 55 років, є тільки хтось один з батьків;

люди похилого віку самі займаються вихованням дітей до 18 років;

особи мають особливі потреби у вигляді тяжкої хвороби/інвалідності.

Як правильно подати заявку на допомогу у Сумах

Представники УВКБ ООН оприлюднили покрокову інструкцію, як записатись в електронну чергу на отримання грошової допомоги:

Спочатку громадянин має отримати номер в чергу в пункт збору даних у Сумах. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму. У разі правильного заповнення форми заявнику автоматично присвоять відповідний номер у черзі. Вкінці, після заповнення форми, потрібно перевірити свій номер в черзі.

"Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.

Також можна проконсультуватися та записатись в чергу у будні з 09:00 до 16:00 за номером телефону пункту в Сумах — 063 182 68 38.

Раніше ми писали, що жителі Запоріжжя та області можуть подати заявки на фіндопомогу від Агентства ООН у справах біженців. Йдеться про виплату у майже 11 тис. грн.

Також ми розповідали, що українські жінки, які мають бізнес у сфері фермерства, можуть оформити фіндопомогу за програмою від організації Mercy Corps. Максимально можна отримати до 7 тис. доларів.