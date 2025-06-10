Виплати від УВКБ ООН — хто з українців може зареєструватись на допомогу у червні

УВКБ ООН виплатить вразливим українцям допомогу — що треба знати
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців приймає заявки на надання грошової допомоги в одному з міст у червні 2025 року. Через обмежений фінансовий ресурс кошти зможуть отримати лише ті, хто цього найбільше потребує.
Про це повідомляється у Telegram-каналі представників УВКБ ООН.
Детальніше про програму від УВКБ ООН
Як зазначають в організації, відкрито доступ до грошової допомоги у місті Суми, що потерпає від регулярних обстрілів РФ. Допомога передбачена виключно для внутрішньо переміщених осіб та біженців, які повернулись додому. А саме:
- переселенцям, яким не надавали виплати інші організації протягом останніх трьох місяців, а самі перемістились не більш ніж пів року тому;
- переселенцям, котрі повернулись з іншого регіону, і також не мали підтримки від інших організацій за останній квартал;
- біженцям, які приїхали на колишнє місце проживання з-за кордону, й не отримували виплат за останні три місяці.
Також заявникам треба підпадати під такі вимоги:
- низькі доходи, які не перевищують 5,4 тис. грн на одну особу за місяць;
- у родині є діти до 18 років, люди похилого віку від 55 років, є тільки хтось один з батьків;
- люди похилого віку самі займаються вихованням дітей до 18 років;
- особи мають особливі потреби у вигляді тяжкої хвороби/інвалідності.
Як правильно подати заявку на допомогу у Сумах
Представники УВКБ ООН оприлюднили покрокову інструкцію, як записатись в електронну чергу на отримання грошової допомоги:
- Спочатку громадянин має отримати номер в чергу в пункт збору даних у Сумах. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму.
- У разі правильного заповнення форми заявнику автоматично присвоять відповідний номер у черзі.
- Вкінці, після заповнення форми, потрібно перевірити свій номер в черзі.
"Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.
Також можна проконсультуватися та записатись в чергу у будні з 09:00 до 16:00 за номером телефону пункту в Сумах — 063 182 68 38.
Раніше ми писали, що жителі Запоріжжя та області можуть подати заявки на фіндопомогу від Агентства ООН у справах біженців. Йдеться про виплату у майже 11 тис. грн.
Також ми розповідали, що українські жінки, які мають бізнес у сфері фермерства, можуть оформити фіндопомогу за програмою від організації Mercy Corps. Максимально можна отримати до 7 тис. доларів.
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