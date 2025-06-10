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Главная Финансы УВКБ ООН выплатит уязвимым украинцам помощь — что нужно знать

УВКБ ООН выплатит уязвимым украинцам помощь — что нужно знать

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Дата публикации 10 июня 2025 11:06
Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинцев может зарегистрироваться на помощь в июне
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимает заявки на предоставление денежной помощи в одном из городов в июне 2025 года. Из-за ограниченного финансового ресурса средства смогут получить только те, кто в этом больше всего нуждается.

Об этом сообщается в Telegram-канале представителей УВКБ ООН.

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Как отмечают в организации, открыт доступ к денежной помощи в городе Сумы, который страдает от регулярных обстрелов РФ. Помощь предусмотрена исключительно для внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые вернулись домой. А именно:

  • переселенцам, которым не предоставляли выплаты другие организации в течение последних трех месяцев, а сами переместились не более чем полгода назад;
  • переселенцам, которые вернулись из другого региона, и также не имели поддержки от других организаций за последний квартал;
  • беженцам, которые приехали на прежнее место жительства из-за границы, и не получали выплат за последние три месяца.

Также заявителям надо подпадать под следующие требования:

  • низкие доходы, которые не превышают 5,4 тыс. грн на одного человека в месяц;
  • в семье есть дети до 18 лет, пожилые люди от 55 лет, есть только кто-то один из родителей;
  • пожилые люди сами занимаются воспитанием детей до 18 лет;
  • лица имеют особые потребности в виде тяжелой болезни/инвалидности.

Как правильно подать заявку на помощь в Сумах

Представители УВКБ ООН обнародовали пошаговую инструкцию, как записаться в электронную очередь на получение денежной помощи:

  1. Сначала гражданин должен получить номер в очередь в пункт сбора данных в Сумах. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.
  2. В случае правильного заполнения формы заявителю автоматически присвоят соответствующий номер в очереди.
  3. В конце, после заполнения формы, нужно проверить свой номер в очереди.

"Ожидайте звонка от работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.

Также можно проконсультироваться и записаться в очередь в будни с 9:00 до 16:00 по телефону пункта в Сумах — 063 182 68 38.

Ранее мы писали, что жители Запорожья и области могут подать заявки на финпомощь от Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о выплате в почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинские женщины, которые имеют бизнес в сфере фермерства, могут оформить финпомощь по программе от организации Mercy Corps. Максимально можно получить до 7 тыс. долларов.

выплаты деньги Сумы ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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