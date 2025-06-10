Виплати людям з інвалідністю — як і де можна отримати майже 11 тис. грн

Людина тримає купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Запоріжжі та області відкрито реєстрацію на програму фінансової допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Зокрема, виплату у майже 11 тис. грн можуть оформити деякі люди з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба організації у Telegram.

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За інформацією організації, фіндопомогу можуть знову оформити найбільш вразливі категорії людей через обмеження фінансування.

Зокрема, кошти нададуть громадянам з тяжкими хворобами та особам з інвалідністю з числа внутрішніх переселенців та біженців, які повернулися додому.

Також допомогу отримають неповні сім'ї (батько/мати), де є неповнолітні діти чи особи похилого віку (від 55 років).

Окрім того, подати заявки зможуть і люди похилого віку з дітьми, яких виховують самі.

При цьому серед вимог — дохід претендентів не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на кожного члена родини.

Так, виплати нададуть, якщо біженець, що повернувся додому, та внутрішньо переміщена особа, що переїздила упродовж останніх шести місяців, упродовж трьох останніх місяців не мали аналогічної підтримки.

Як подати заявку на грошову допомогу

Фіндопомогу можна буде оформити у будні з 09:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 19А. Реєстрація відбувається тільки за попереднім записом, без живої черги.

"Після заповнення форми, якщо Ви та члени Вашої родини підпадають під умови та критерії програми грошової допомоги від УВКБ ООН, наші оператори зв'яжуться з Вами для уточнення інформації та назначать час та дату візиту до нашого офісу", — йдеться у повідомленні.

Щодо розміру грошової допомоги, то можна розраховувати кожній особі в родині на майже 11 тис. грн. Йдеться про одноразову виплату в розмірі 3,6 тис. гривень щомісячно на особу протягом трьох місяців.

Нагадаємо, у Сумській області можна подати заявку на грошову допомогу від UNHCR Ukraine. Зокрема, переселенці зможуть отримати 10,8 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що організація Mercy Corps надасть грошову допомогу жінкам, які займаються фермерством. В рамках програми можна буде отримати до 7 тис. доларів.