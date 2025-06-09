Виплати від Фонду Говарда Баффета — хто з жінок отримає до 7 тис. доларів

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міжнародна гуманітарна організація "Mercy Corps" відкрила реєстрацію на надання цільової грошової допомоги для жінок-фермерок. Заявки в рамках програми за фінансової підтримки фонду Говарда Баффета зможуть подати жителі 11 регіонів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби громадської організації "Рада жінок-фермерок" (Women's Farmers Council).

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Умови програми допомоги від Mercy Corps для жінок

Українки, які мають бізнес у сфері фермерства, можуть оформити грошову допомогу в рамках програми підтримки сільського господарства.

За програмою, жінки отримають доступ до:

Навчання за напрямами: розвиток та підсилення навичок ведення підприємницької залежно від попереднього досвіду учасниць; спеціалізоване с/г навчання за напрямками на вибір: овочівництво, ягідництво, садівництво, бджільництво, птахівництво, скотарство, свинарство, кролівництво, вівчарство, козівництво. Поїздок до передових фермерських господарств (у разі успішного проходження навчання). Фінансової допомоги від 3 тис. до 7 тис. доларів для старту та розвитку власної справи.

Проєкт охопить такі області:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Запорізьку;

Кіровоградську;

Миколаївську;

Одеську;

Полтавську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Чернігівську.

Оголошення. Джерело: ГО Рада жінок-фермерок

Хто саме зможе взяти участь у програмі

До участі у програмі будуть допущені місцеві мешканки та внутрішньо переміщені особи (ВПО) з вищеперелічених регіонів. Також вони повинні відповідати умовам:

очолювати домогосподарство або чинний агробізнес із досвідом ведення с/г діяльності;

прагнуть започаткувати власний бізнес у сфері агровиробництва, не маючи досвіду;

здійснюють або планують аграрну здійснювати діяльність на ділянці землі площею, що не перевищує 150 гектарів.

Уточнити питання щодо програми можна за номером телефону: 0 800 332 590.

Нагадаємо, цього тижня на Сумщині буде доступна реєстрація на програму допомоги від UNHCR Ukraine. В її рамках можна буде оформити виплати у 10,8 тис. грн на кожну особу в родині.

Раніше ми розповідали, що у Миколаївській області запрацює програма секторальної фіндопомоги від ВПП ООН. Розмір щомісячних виплат сягне 1,2 тис. грн.