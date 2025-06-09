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Головна Фінанси Допомога для українок — хто отримає від 3 до 7 тис. доларів

Допомога для українок — хто отримає від 3 до 7 тис. доларів

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Дата публікації: 9 червня 2025 13:00
Виплати від Фонду Говарда Баффета — хто з жінок отримає до 7 тис. доларів
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міжнародна гуманітарна організація "Mercy Corps" відкрила реєстрацію на надання цільової грошової допомоги для жінок-фермерок. Заявки в рамках програми за фінансової підтримки фонду Говарда Баффета зможуть подати жителі 11 регіонів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби громадської організації "Рада жінок-фермерок" (Women's Farmers Council).

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Умови програми допомоги від Mercy Corps для жінок

Українки, які мають бізнес у сфері фермерства, можуть оформити грошову допомогу в рамках програми підтримки сільського господарства.

За програмою, жінки отримають доступ до: 

  1. Навчання за напрямами: розвиток та підсилення навичок ведення підприємницької залежно від попереднього досвіду учасниць; спеціалізоване с/г навчання за напрямками на вибір: овочівництво, ягідництво, садівництво, бджільництво, птахівництво, скотарство, свинарство, кролівництво, вівчарство, козівництво.
  2. Поїздок до передових фермерських господарств (у разі успішного проходження навчання).
  3. Фінансової допомоги від 3 тис. до 7 тис. доларів для старту та розвитку власної справи.   

Проєкт охопить такі області: 

  • Дніпропетровську;
  • Донецьку;
  • Запорізьку;
  • Кіровоградську;
  • Миколаївську;
  • Одеську;
  • Полтавську;
  • Сумську;
  • Харківську;
  • Херсонську;
  • Чернігівську.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: ГО Рада жінок-фермерок

Хто саме зможе взяти участь у програмі

До участі у програмі будуть допущені місцеві мешканки та внутрішньо переміщені особи (ВПО) з вищеперелічених регіонів. Також вони повинні відповідати умовам: 

  • очолювати домогосподарство або чинний агробізнес із досвідом ведення с/г діяльності;
  • прагнуть започаткувати власний бізнес у сфері агровиробництва, не маючи досвіду;   
  • здійснюють або планують аграрну здійснювати діяльність на ділянці землі площею, що не перевищує 150 гектарів.

Уточнити питання щодо програми можна за номером телефону:  0 800 332 590.

Нагадаємо, цього тижня на Сумщині буде доступна реєстрація на програму допомоги від UNHCR Ukraine. В її рамках можна буде оформити виплати у 10,8 тис. грн на кожну особу в родині.  

Раніше ми розповідали, що у Миколаївській області запрацює програма секторальної фіндопомоги від ВПП ООН. Розмір щомісячних виплат сягне 1,2 тис. грн.

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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