Виплати від UNHCR — хто з ВПО має право на виплати у червні

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Цього тижня у Сумській області працюватимуть мобільні групи для реєстрації на програму грошової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні. Йдеться про виплату у 10,8 тис. грн.

Про це інформує пресцентр представників УВКБ ООН у Telegram.

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Умови програми допомоги від UNHCR Ukraine

Фінансова допомога від УВКБ ООН буде доступна в Сумській області у період 10-13 червня 2025 року громадянам, які постраждали від агресії РФ:

особам, які вимушено залишили власні оселі за останні пів року, або повернулись на свої колишні адреси проживання, та не мали аналогічних виплат за останні три місяці;

біженцям, які повернулися з-за кордону, і за три останні місяці не отримували фінпідтримки.

Одним з критеріїв вразливості є поганий фінансовий стан: дохід на одну особу в родині не досягає 5,4 тис. грн.

Окрім того, у пріоритеті на грошову допомогу будуть громадяни, які мають такі життєві ситуації:

неповна сім'я з дітьми до 18 років та людьми похилого віку від 55 років, яку очолює тільки матір чи батько;

бабуся чи дідусь змушені самостійно виховувати неповнолітніх дітей;

є особи з важкими хворобами та інвалідністю.

Розмір допомоги та де працюватимуть мобільні бригади

Як зазначається, кожному з претендентів з низькими доходами виплатять по 10,8 тис. грн.

Зокрема, у вівторок, 10 червня 2025 року реєстрація на виплати буде доступна з 11:30-13:00 в с. Сім'янівка (Дубов'язівська тергромада) за попереднім записом. Адреса прийому: вул. Центральна, 64.

Також виплати зможуть оформити жителі Конотопської та Буринської тергромади.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38", — додали організатори.

Нагадаємо, мешканцям Миколаївської області буде доступна секторальна фіндопомога від ВПП ООН. Розмір виплат становитиме 1,2 тис. грн щомісяця.

Раніше ми розповідали, що уряд започаткував нову фіндопомогу у розмірі 50 тис. грн. Гроші передбачені для представникам дітей, які повернулися додому після переміщення в РФ.