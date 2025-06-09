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Головна Фінанси Фіндопомога у 10,8 тис. грн — кому доступні виплати від UNHCR

Фіндопомога у 10,8 тис. грн — кому доступні виплати від UNHCR

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 11:03
Виплати від UNHCR — хто з ВПО має право на виплати у червні
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Цього тижня у Сумській області працюватимуть мобільні групи для реєстрації на програму грошової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні. Йдеться про виплату у 10,8 тис. грн.

Про це інформує пресцентр представників УВКБ ООН у Telegram.

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Умови програми допомоги від UNHCR Ukraine

Фінансова допомога від УВКБ ООН буде доступна в Сумській області у період 10-13 червня 2025 року громадянам, які постраждали від агресії РФ:

  • особам, які вимушено залишили власні оселі за останні пів року, або повернулись на свої колишні адреси проживання, та не мали аналогічних виплат за останні три місяці;
  • біженцям, які повернулися з-за кордону, і за три останні місяці не отримували фінпідтримки.

Одним з критеріїв вразливості є поганий фінансовий стан: дохід на одну особу в родині не досягає 5,4 тис. грн. 

Окрім того, у пріоритеті на грошову допомогу будуть громадяни, які мають такі життєві ситуації:

  • неповна сім'я з дітьми до 18 років та людьми похилого віку від 55 років, яку очолює тільки матір чи батько;
  • бабуся чи дідусь змушені самостійно виховувати неповнолітніх дітей;
  • є особи з важкими хворобами та інвалідністю.

Розмір допомоги та де працюватимуть мобільні бригади

Як зазначається, кожному з претендентів з низькими доходами виплатять по 10,8 тис. грн.

Зокрема, у вівторок, 10 червня 2025 року реєстрація на виплати буде доступна з 11:30-13:00 в с. Сім'янівка (Дубов'язівська тергромада) за попереднім записом. Адреса прийому: вул. Центральна, 64.

Також виплати зможуть оформити жителі Конотопської та Буринської тергромади.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на  програму грошової допомогу  можна за номером телефону пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38", — додали організатори.

Нагадаємо, мешканцям Миколаївської області буде доступна секторальна фіндопомога від ВПП ООН. Розмір виплат становитиме 1,2 тис. грн щомісяця.  

Раніше ми розповідали, що уряд започаткував нову фіндопомогу у розмірі 50 тис. грн. Гроші передбачені для представникам дітей, які повернулися додому після переміщення в РФ. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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