Виплати для вразливих громадян — де можна отримати 11 тис. грн у липні

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кривому Розі Дніпропетровської області відкрилась реєстрація на надання фінансової допомоги від Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Громадяни повинні підпадати під певні правила та підготувати пакет документів.

Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Згідно з програмою, організація надасть допомогу лише тим, хто був змушений залишати свої домівки через російську агресію. Кожному члену родини виплатять по майже 11 тис. грн (по 3,6 тис. грн за три місяці).

Право зареєструватися на фіндопомогу матимуть дві категорії громадян, якщо не мали аналогічної підтримки від інших організацій за попередні три місяці:

переселенці, які або залишили оселі, або повернулись додому не більш ніж шість місяців тому;

громадяни, які повернулись на батьківщину з-за кордону.

Проте першочергово на виплати зможуть претендувати біженці та переселенці без вищевказаних вимог щодо термінів переміщення, які належить до вразливих категорій населення:

родина має лише батька чи матір, де є неповнолітні діти чи є на утриманні особи похилого віку;

у домогосподарстві є лише з особи похилого віку, яким більш ніж 55 років;

родина має людей похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

у домогосподарстві є особи з інвалідністю/тяжкими хворобами.

При цьому щомісячний дохід заявника на одну особу у родині не перевищує 5,4 тис. гривень.

Як можна оформити грошову допомогу та інші нюанси

Реєстрація на фіндопомогу у Кривому Розі буде доступна лише один день.

"14 липня 2025 року (тільки в цю дату — один день) в м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова, 5, буде відкрито запис на реєстрацію на грошову допомогу від УВКБ ООН. Графік роботи на 14.07: 09:30 — 15:00", — повідомляють в організації.

Громадянам надаватимуть консультації та здійснюватимуть запис у порядку живої черги. Для цього необхідно підготувати деякі дані. Під час консультації потрібно буде:

назвати число громадян, які претендуватимуть на виплати;

надати ідентифікаційний код та паспорт (за наявності для всіх осіб);

у момент реєстрації потрібно бути присутнім всім членам домогосподарства;

підтвердити родинні зв'язки;

мати статус внутрішньо переміщеної особи за останні пів року (для переселенців).

Раніше ми писали, що у Сумах громадяни можуть отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Програма передбачає виплати у розмірі майже 11 тис. грн в одні руки.

Також повідомляли, що у прифронтових громадах Сумського та Харківського регіонів доступна грошова допомога. Її надають в рамках проєкту підтримки вразливих груп населення.