Выплаты для уязвимых граждан — где можно получить 11 тыс. грн в июле

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Кривом Роге Днепропетровской области открылась регистрация на предоставление финансовой помощи от Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Граждане должны подпадать под определенные правила и подготовить пакет документов.

Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Кто сможет получить выплаты от УВКБ ООН в Кривом Роге

Согласно программе, организация окажет помощь только тем, кто был вынужден покидать свои дома из-за российской агрессии. Каждому члену семьи выплатят по почти 11 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за три месяца).

Право зарегистрироваться на финпомощь будут иметь две категории граждан, если не имели аналогичной поддержки от других организаций за предыдущие три месяца:

переселенцы, которые или оставили дома, или вернулись домой не более шести месяцев назад;

граждане, которые вернулись на родину из-за границы.

Однако в первую очередь на выплаты смогут претендовать беженцы и переселенцы без вышеуказанных требований по срокам перемещения, которые относятся к уязвимым категориям населения:

семья имеет только отца или мать, где есть несовершеннолетние дети или есть на содержании лица пожилого возраста;

в домохозяйстве есть только из лица пожилого возраста, которым более 55 лет;

семья имеет пожилых людей, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

в домохозяйстве есть лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

При этом ежемесячный доход заявителя на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. гривен.

Как можно оформить денежную помощь и другие нюансы

Регистрация на финпомощь в Кривом Роге будет доступна только один день.

"14 июля 2025 года (только в эту дату — один день) в г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова 5, будет открыта запись на регистрацию на денежную помощь от УВКБ ООН. График работы на 14.07: 09:30 — 15:00", — сообщают в организации.

Гражданам будут предоставлять консультации и осуществлять запись в порядке живой очереди. Для этого необходимо подготовить некоторые данные. Во время консультации нужно будет:

назвать число граждан, которые будут претендовать на выплаты;

предоставить идентификационный код и паспорт (при наличии для всех лиц);

в момент регистрации нужно присутствовать всем членам домохозяйства;

подтвердить родственные связи;

иметь статус внутренне перемещенного лица за последние полгода (для переселенцев).

Ранее мы писали, что в Сумах граждане могут получить финпомощь от UNHCR Ukraine. Программа предусматривает выплаты в размере почти 11 тыс. грн в одни руки.

Также сообщали, что в прифронтовых громадах Сумского и Харьковского регионов доступна денежная помощь. Ее предоставляют в рамках проекта поддержки уязвимых групп населения.