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Головна Фінанси Гроші від UNHCR Ukraine — як і де можна отримати 10,8 тис. грн

Гроші від UNHCR Ukraine — як і де можна отримати 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 08:00
Виплати від UNHCR Ukraine — де можна отримати грошову допомогу у липні
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сумах діє програма фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, в рамках якої можна отримати 10,8 тис. грн. Для того, щоб мати право на кошти, потрібно відповідати критеріям.

Про це інформує пресцентр представників UNHCR Ukraine у Telegram.

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Детальніше про грошову допомогу від UNHCR Ukraine

Відповідно до програми, допомога у Сумах передбачена для двох категорій населення:

  • внутрішніх переселенців з переміщенням у пів року, яким не виплачували  фіндопомогу подібні організації за минулі три місяці;
  • біженців, які приїхали з-за кордону після виїзду, якщо не мали подібної підтримки за останні три місяці.

Однією з умов є низький фінансовий стан: дохід на одну людину в родині не перевищує 5,4 тис. грн за місяць.

Виплати надують першочергово без вищевказаних вимог тим, у кого є один із критеріїв вразливості:

  • родина неповна з дітьми до 18 років чи особами похилого віку від 55 років;
  • у родині є тільки громадяни похилого віку від 55 років;
  •  у домогосподарстві літні люди виховують неповнолітніх дітей;
  • родина має осіб з інвалідністю/важкими хворобами, які потребують догляду.

Як отримати фіндопомогу у Сумах

Отримати грошову допомогу у Сумах можна, записавшись в  електронну чергу за таким телефонним номером: 063 182 68 38.

Після цього необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу. 

"Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — повідомляють організатори.

Також треба зібрати документи на кожного члена домогосподарства:

  • ідентифікаційний код;
  • паспорт/інші документ, що посвідчує особу;
  • довідка переселенця;
  • картка банку заявника;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;
  • посвідчення/меддовідки для осіб з інвалідністю.

Раніше ми розповідали про те, що громадянам виплатять допомогу до 124 тис. грн. Кошти в рамках грантової програми нададуть жителям Миколаєва на підтримку бізнесу.  

Також ми повідомляли, де надають фіндопомогу на оренду житла на шість місяців. Програма розрахована для внутрішніх переселенців.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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