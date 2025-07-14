Виплати від UNHCR Ukraine — де можна отримати грошову допомогу у липні

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сумах діє програма фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, в рамках якої можна отримати 10,8 тис. грн. Для того, щоб мати право на кошти, потрібно відповідати критеріям.

Про це інформує пресцентр представників UNHCR Ukraine у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про грошову допомогу від UNHCR Ukraine

Відповідно до програми, допомога у Сумах передбачена для двох категорій населення:

внутрішніх переселенців з переміщенням у пів року, яким не виплачували фіндопомогу подібні організації за минулі три місяці;

біженців, які приїхали з-за кордону після виїзду, якщо не мали подібної підтримки за останні три місяці.

Однією з умов є низький фінансовий стан: дохід на одну людину в родині не перевищує 5,4 тис. грн за місяць.

Виплати надують першочергово без вищевказаних вимог тим, у кого є один із критеріїв вразливості:

родина неповна з дітьми до 18 років чи особами похилого віку від 55 років;

у родині є тільки громадяни похилого віку від 55 років;

у домогосподарстві літні люди виховують неповнолітніх дітей;

родина має осіб з інвалідністю/важкими хворобами, які потребують догляду.

Як отримати фіндопомогу у Сумах

Отримати грошову допомогу у Сумах можна, записавшись в електронну чергу за таким телефонним номером: 063 182 68 38.

Після цього необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу.

"Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — повідомляють організатори.

Також треба зібрати документи на кожного члена домогосподарства:

ідентифікаційний код;

паспорт/інші документ, що посвідчує особу;

довідка переселенця;

картка банку заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;

посвідчення/меддовідки для осіб з інвалідністю.

Раніше ми розповідали про те, що громадянам виплатять допомогу до 124 тис. грн. Кошти в рамках грантової програми нададуть жителям Миколаєва на підтримку бізнесу.

Також ми повідомляли, де надають фіндопомогу на оренду житла на шість місяців. Програма розрахована для внутрішніх переселенців.