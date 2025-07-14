Виплати від UNHCR Ukraine — де можна отримати грошову допомогу у липні

Гроші від UNHCR Ukraine — як і де можна отримати 10,8 тис. грн
У Сумах діє програма фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, в рамках якої можна отримати 10,8 тис. грн. Для того, щоб мати право на кошти, потрібно відповідати критеріям.
Про це інформує пресцентр представників UNHCR Ukraine у Telegram.
Детальніше про грошову допомогу від UNHCR Ukraine
Відповідно до програми, допомога у Сумах передбачена для двох категорій населення:
- внутрішніх переселенців з переміщенням у пів року, яким не виплачували фіндопомогу подібні організації за минулі три місяці;
- біженців, які приїхали з-за кордону після виїзду, якщо не мали подібної підтримки за останні три місяці.
Однією з умов є низький фінансовий стан: дохід на одну людину в родині не перевищує 5,4 тис. грн за місяць.
Виплати надують першочергово без вищевказаних вимог тим, у кого є один із критеріїв вразливості:
- родина неповна з дітьми до 18 років чи особами похилого віку від 55 років;
- у родині є тільки громадяни похилого віку від 55 років;
- у домогосподарстві літні люди виховують неповнолітніх дітей;
- родина має осіб з інвалідністю/важкими хворобами, які потребують догляду.
Як отримати фіндопомогу у Сумах
Отримати грошову допомогу у Сумах можна, записавшись в електронну чергу за таким телефонним номером: 063 182 68 38.
Після цього необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу.
"Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — повідомляють організатори.
Також треба зібрати документи на кожного члена домогосподарства:
- ідентифікаційний код;
- паспорт/інші документ, що посвідчує особу;
- довідка переселенця;
- картка банку заявника;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;
- посвідчення/меддовідки для осіб з інвалідністю.
Раніше ми розповідали про те, що громадянам виплатять допомогу до 124 тис. грн. Кошти в рамках грантової програми нададуть жителям Миколаєва на підтримку бізнесу.
Також ми повідомляли, де надають фіндопомогу на оренду житла на шість місяців. Програма розрахована для внутрішніх переселенців.
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