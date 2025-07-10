Виплати для вразливих груп українців — де стартувала програма

Українцям виплатять допомогу у двох регіонах — деталі
У двох регіонах України запрацював проєкт комплексної підтримки вразливих груп населення. Зокрема, в його рамках громадяни зможуть отримати грошову допомогу у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба благодійної організації "100% Життя" у соцмережі Facebook.
Що треба знати про проєкт підтримки вразливих груп українців
Йдеться про реалізацію проєкту "Від вразливості до сили: Комплексна ініціатива захисту". Він покликаний надати підтримку вразливим групам населення у прифронтових громадах Сумського та Харківського регіонів.
Як зазначається, проєкт реалізує благодійна організація "100% Життя" у партнерстві з громадською організацією "Українська посмішка" та Агенцією сталого розвитку міста за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).
За рахунком йдеться про четвертий проєкт організації за підтримки UHF, що адмініструється Управлінням ООН з координації гуманітарних справ.
Під час попередніх ініціатив допомогу отримали десятки тисяч дітей і внутрішніх переселенців, включно зі створенням гуманітарного хабу у Рівненській й масштабною освітньою програмою із психосоціальною допомогою.
"Із початку повномасштабного вторгнення доступ до захисту та підтримки для багатьох людей на прифронтових територіях залишався вкрай обмеженим. Тому початок цього проєкту є вкрай цінним та необхідним для вчасної допомоги людям", — наголосили в організації.
Що передбачає проєкт підтримки громадян у 2025 році
Фокус проєкту націлений на жителів прифронтових громад та надання підтримки найбільш вразливим категоріям населення, зокрема:
- людям з інвалідністю;
- жінкам у кризі;
- неповнолітнім дітям.
Він передбачатиме надання:
- психосоціальної підтримки;
- допомоги дітям із порушеннями слуху й зору;
- грошової допомоги;
- реагування на гендернозумовлене насильство;
- інформаційних сесій;
- гуманітарної дистрибуцій;
Відповідний проєкт триватиме до кінця травня 2026 року.
Раніше ми писали, що до 21 липня громадяни можуть подати заявки на участь у програмі допомоги від UHF. Кошти зможуть отримати тільки люди з інвалідністю I-III груп.
Також ми повідомляли про реалізацію проєкту від JERU. В її рамках можна отримати виплати на розширення та відновлення власної справи.
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