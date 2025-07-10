Виплати для вразливих груп українців — де стартувала програма

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У двох регіонах України запрацював проєкт комплексної підтримки вразливих груп населення. Зокрема, в його рамках громадяни зможуть отримати грошову допомогу у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба благодійної організації "100% Життя" у соцмережі Facebook.

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Що треба знати про проєкт підтримки вразливих груп українців

Йдеться про реалізацію проєкту "Від вразливості до сили: Комплексна ініціатива захисту". Він покликаний надати підтримку вразливим групам населення у прифронтових громадах Сумського та Харківського регіонів.

Як зазначається, проєкт реалізує благодійна організація "100% Життя" у партнерстві з громадською організацією "Українська посмішка" та Агенцією сталого розвитку міста за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

За рахунком йдеться про четвертий проєкт організації за підтримки UHF, що адмініструється Управлінням ООН з координації гуманітарних справ.

Під час попередніх ініціатив допомогу отримали десятки тисяч дітей і внутрішніх переселенців, включно зі створенням гуманітарного хабу у Рівненській й масштабною освітньою програмою із психосоціальною допомогою.

"Із початку повномасштабного вторгнення доступ до захисту та підтримки для багатьох людей на прифронтових територіях залишався вкрай обмеженим. Тому початок цього проєкту є вкрай цінним та необхідним для вчасної допомоги людям", — наголосили в організації.

Оголошення. Джерело: ГО "100% життя"

Що передбачає проєкт підтримки громадян у 2025 році

Фокус проєкту націлений на жителів прифронтових громад та надання підтримки найбільш вразливим категоріям населення, зокрема:

людям з інвалідністю;

жінкам у кризі;

неповнолітнім дітям.

Він передбачатиме надання:

психосоціальної підтримки;

допомоги дітям із порушеннями слуху й зору;

грошової допомоги;

реагування на гендернозумовлене насильство;

інформаційних сесій;

гуманітарної дистрибуцій;

Відповідний проєкт триватиме до кінця травня 2026 року.



Раніше ми писали, що до 21 липня громадяни можуть подати заявки на участь у програмі допомоги від UHF. Кошти зможуть отримати тільки люди з інвалідністю I-III груп.



Також ми повідомляли про реалізацію проєкту від JERU. В її рамках можна отримати виплати на розширення та відновлення власної справи.