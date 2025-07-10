Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям виплатять допомогу у двох регіонах — деталі

Українцям виплатять допомогу у двох регіонах — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:00
Виплати для вразливих груп українців — де стартувала програма
Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У двох регіонах України запрацював проєкт комплексної підтримки вразливих груп населення. Зокрема, в його рамках громадяни зможуть отримати грошову допомогу у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба благодійної організації "100% Життя" у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про проєкт підтримки вразливих груп українців

Йдеться про реалізацію проєкту "Від вразливості до сили: Комплексна ініціатива захисту". Він покликаний надати підтримку вразливим групам населення у прифронтових громадах Сумського та Харківського регіонів.

Як зазначається, проєкт реалізує благодійна організація "100% Життя" у партнерстві з громадською організацією "Українська посмішка" та Агенцією сталого розвитку міста за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). 

За рахунком йдеться про четвертий проєкт організації за підтримки UHF, що адмініструється Управлінням ООН з координації гуманітарних справ.

Під час попередніх ініціатив допомогу отримали десятки тисяч дітей і внутрішніх переселенців, включно зі створенням гуманітарного хабу у Рівненській й масштабною освітньою програмою із психосоціальною допомогою.

"Із початку повномасштабного вторгнення доступ до захисту та підтримки для багатьох людей на прифронтових територіях залишався вкрай обмеженим. Тому початок цього проєкту є вкрай цінним та необхідним для вчасної допомоги людям", — наголосили в організації.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: ГО "100% життя"

Що передбачає проєкт підтримки громадян у 2025 році

Фокус проєкту націлений на жителів прифронтових громад та надання підтримки найбільш вразливим категоріям населення, зокрема:

  • людям з інвалідністю;
  • жінкам у кризі;
  • неповнолітнім дітям.

Він передбачатиме надання: 

  • психосоціальної підтримки;
  • допомоги дітям із порушеннями слуху й зору; 
  • грошової допомоги;
  • реагування на гендернозумовлене насильство; 
  • інформаційних сесій;
  • гуманітарної дистрибуцій;

Відповідний проєкт триватиме до кінця травня 2026 року. 
 
Раніше ми писали, що до 21 липня громадяни можуть подати заявки на участь у програмі допомоги від UHF. Кошти зможуть отримати тільки люди з інвалідністю I-III груп. 
 
Також ми повідомляли про реалізацію проєкту від JERU. В її рамках можна отримати виплати на розширення та відновлення власної справи.   

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації