Виплати від УВКБ ООН у липні — хто отримає та які необхідні документи

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

28 липня 2025 року громадяни в одному з міст зможуть подати заявки на участь у програмі грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Через обмежене фінансування реєстрацію відкривають лише періодично в регіонах, які регулярно потерпають від агресії РФ або приймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє пресслужба представників УВКБ ООН на каналі в Telegram.

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Де буде доступна допомога від УВКБ ООН

Як правило, УВКБ ООН надає грошову допомогу внутрішнім переселенцям та іншим особам, які постраждали від війни в Україні. Перелік пунктів реєстрації та їхні графіки регулярно оновлюються на офіційних сторінках. Прийом заявок відбувається не на постійній основі, а з певною періодичністю.



Зокрема, цього разу звернутися за допомогою можуть жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Заявки можна буде подавати лише протягом одного дня 28 липня.

За програмою від УВКБ ООН, кожному члену домогосподарства нададуть виплати по 10,8 тис. грн (за 3,6 тис. грн за тримісячний період). Через обмежені фінансові ресурси виплати спрямовані лише на громадян із вразливих категорій.

Реєстрація доступна:

внутрішнім переселенцям, переміщеним уподовж шести місяців, які не отримували подібну допомогу за минулі три місяці;

біженцям, які після виїзду з країни повернулись на батьківщину, й не мали аналогічної підтримки за останні три місяці.

Першочергово на виплати можуть розраховувати без вищевказаних вимог такі категорії осіб:

заявники з неповних родин, де є лише батько чи матір, які виховують дітей до 18 років або утримують людей похилого віку;

домогосподарства, які складаються тільки з осіб похилого віку, яким від 55 років;

заявники з родин, де є лише літні люди (за 55 років) та виховують малолітніх дітей;

громадяни з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, які потребують догляду.

Одна з важливих умов — дохід на одну особу у домогосподарстві щомісяця не повинен перевищувати суму 5,4 тис. грн.

Як зареєструватися на допомогу у Кривому Розі

Заявки на фінансову допомогу від УВКБ ООН у Кривому Розі від громадян, які підпадають під вищевказані умови, можна буде подати 28 липня за адресою: вул. Володимира Бизова 5. Графік роботи: з 09:30 до 16:00.

Консультація та запис на реєстрацію буде відбуватися в порядку живої черги.

Організатори додали, що на консультації та запису необхідно буде:

вказати кількість претендентів на виплати;

надати документи: ідентифікаційні коди та паспорти на всіх осіб в родині;

на реєстрації мають бути присутні всі члени родини;

мати статус переселенця за останні шість місяців.

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Також ми розповідали, що українцям доступна допомога від Естонської ради у справах біженців в Україні". За цією програмою можна розраховувати на гранти до 42 тис. грн.