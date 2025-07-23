Виплати від Естонської ради у справах біженців — кому дадуть до 42 тис. грн

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Представництво "Естонської ради у справах біженців в Україні" (ERC Ukraine) реалізовує "Програму екстреної підтримки засобів до існування". В її рамках можна отримати грантову підтримку до 42 тис. грн на ведення господарської діяльності.

Про це інформує пресслужба організації у Facebook.

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Умови програми допомоги ERC Ukraine

Як зазначається, організація, яка надає фінансову допомогу та підтримку українцям, що постраждали внаслідок війни, зокрема, переселенцям, відкрила прийом заявок на нову програму у трьох регіонах.

Дія програми охоплює громади в наступних областях:

у Полтавській області: Миргородський та Лубенський райони;

у Кіровоградській області: Кропивницький район;

у Черкаській області: Черкаський район.

Взяти участь у програмі зможуть жителі вказаних районів, які постраждали через агресію РФ та потрапили у вразливе економічне та соціальне становище.

Кошти нададуть на відновлення чи старт діяльності за такими видами господарської діяльності:

тваринництво, птахівництво;

виробництво молокопродукції;

городництво, садівництво;

бджолярство;

виробництво харчової продукції.

Важлива умова для участі в програмі на отримання грошової допомоги — наявність категорії вразливості:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

родини з дітьми, що очолює самотня матір/батько;

сім’я має від трьох дітей до 18 років;

у родині є діти віком до двох років;

у сім’ї є люди з інвалідністю першої-другої групи;

є особи, що мають тяжкі хвороби, що потребують дорогого лікування;

домогосподарство складається лише з осіб похилого віку (60+);

сім’я має пошкоджене чи повністю зруйноване житло;

домогосподарство має поранених чи загиблих внаслідок бойових дій осіб;

члени родини віком 18-49 років є безробітними;

є принаймні одна безробітна людина віком 50-59 років;

у домогосподарстві принаймні одна людина має хронічну хворобу, що заважає працювати.

Оголошення. Джерело: ERC Ukraine

Розміри грантів та як отримати допомогу

Залежно від виду господарської діяльності можна буде отримати гранти від 29 тис. до 42 тис. грн. А саме:

на птахівництво (виробництво яєць, м'яса) — 30 тис. грн;

на розведення корів (виробництво м’ясної, молочної продукції) — 42 тис. грн;

на свинарство (виробництво м'яса) — 31 тис. грн;

на кролівництво, козівництво, інше тваринництво (вівчарство, нутрії), а також бджільництво — 29 тис. грн;

на інше сільське господарство (вирощування ягід, овочів) — 31 тис. грн;

на виробництво харчової продукції: випічки, напівфабрикатів, хліба, тортів — 42 тис. грн;

на надання послуг: пошив, ремонт одягу, ремесла, будівництво, ремонт, побутові послуги, послуги краси — 42 тис. грн.

Для реєстрації у програмі необхідно подати онлайн-заявку, надавши згоду на обробку, використання, передачу та зберігання персональних даних.

Кінцевий термін подачі заявок — до 23:59 1 серпня 2025 року.

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