Выплаты от УВКБ ООН в июле — кто получит и какие необходимы документы

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

28 июля 2025 года граждане в одном из городов смогут подать заявки на участие в программе денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Из-за ограниченного финансирования регистрацию открывают лишь периодически в регионах, которые регулярно страдают от агрессии РФ или принимают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба представителей УВКБ ООН на канале в Telegram.

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Где будет доступна помощь от УВКБ ООН

Как правило, УВКБ ООН оказывает денежную помощь внутренним переселенцам и другим лицам, пострадавшим от войны в Украине. Перечень пунктов регистрации и их графики регулярно обновляются на официальных страницах. Прием заявок происходит не на постоянной основе, а с определенной периодичностью.



В частности, на этот раз обратиться за помощью могут жители города Кривой Рог Днепропетровской области. Заявки можно будет подавать только в течение одного дня 28 июля.

По программе от УВКБ ООН, каждому члену домохозяйства предоставят выплаты по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за трехмесячный период). Из-за ограниченных финансовых ресурсов выплаты направлены только на граждан из уязвимых категорий.

Регистрация доступна:

внутренним переселенцам, перемещенным в течение шести месяцев, которые не получали подобную помощь за прошедшие три месяца;

беженцам, которые после выезда из страны вернулись на родину, и не имели аналогичной поддержки за последние три месяца.

Первоочередно на выплаты могут рассчитывать без вышеуказанных требований такие категории лиц:

заявители из неполных семей, где есть только отец или мать, которые воспитывают детей до 18 лет или содержат пожилых людей;

домохозяйства, которые состоят только из лиц пожилого возраста, которым от 55 лет;

заявители из семей, где есть только пожилые люди (за 55 лет) и воспитывают малолетних детей;

граждане с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в уходе.

Одно из важных условий — доход на одного человека в домохозяйстве ежемесячно не должен превышать сумму 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на помощь в Кривом Роге

Заявки на финансовую помощь от УВКБ ООН в Кривом Роге от граждан, которые подпадают под вышеуказанные условия, можно будет подать 28 июля по адресу: ул. Владимира Бызова 5. График работы: с 09:30 до 16:00.

Консультация и запись на регистрацию будет происходить в порядке живой очереди.

Организаторы добавили, что на консультации и записи необходимо будет:

указать количество претендентов на выплаты;

предоставить документы: идентификационные коды и паспорта на всех лиц в семье;

на регистрации должны присутствовать все члены семьи;

иметь статус переселенца за последние шесть месяцев.

Ранее мы писали о том, что в июле граждане в Полтаве и области могут получить гранты Красного Креста. Средства предоставят на поддержку хозяйственной деятельности.

Также мы рассказывали, что украинцам доступна помощь от Эстонского совета по делам беженцев в Украине". По этой программе можно рассчитывать на гранты до 42 тыс. грн.