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Головна Фінанси Допомога для підготовки до зими — хто і де отримає 19 тис. грн

Допомога для підготовки до зими — хто і де отримає 19 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 08:00
Виплати для купівлі твердого палива — де дадуть до 19,4 тис. грн
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Краматорська Донецької області можуть зареєструватися на грошову компенсацію для купівлі твердого палива у липні 2025 року. Розмір міжнародної допомоги обмежений певним бюджетом.

Про це повідомляє пресслужба Краматорської міськради.

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Йдеться про одноразову грошову допомогу для населення, що проживає в прифронтових районах на купівлю твердого пічного побутового палива за міжнародні кошти. Розмір допомоги на одне домогосподарство одержувача не перевищуватиме 19,4 тис. грн.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно подати пакет документів. Після чого органи місцевого самоврядування та Пенсійний Фонд перевірять:

  • достовірність наведеної у заяві інформації;
  • наявність у заявників статусу внутрішньо переміщеної особи.

Також отримання такої допомоги може вплинути на розмір субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як отримати грошову допомогу

Громадяни, які мешкають у Краматорську та підпадають під вищевказані умови, повинні надати спеціальну заяву на отримання допомоги для підготовки до зими. Також треба зібрати такі документи:

  • паспорт громадянина, тимчасове посвідчення громадянина одержувача та всіх членів родини, які фактично мешкають у домогосподарстві;
  • ідентифікаційний код заявника та всіх членів сім’ї;
  • довідку, що дає право на пільги, гарантії та компенсації.

Також треба подати документи, що підтверджують факт проживання в домогосподарстві:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання у разі відповідності з адресою знаходження домогосподарства;
  • довідку про реєстрацію місця проживання, якщо не відповідає зареєстроване та фактичне місцепроживання;
  • акт обстеження факту проживання особи без реєстрації адреси проживання за місцерозташуванням домогосподарства;
  • довідку про взяття на облік внутрішніх переселенців;
  • техпаспорт на будинок/довідку про наявність пічного опалення;
  • довідку про реквізити рахунку, відкритого в банку (номер IBAN).  

Документи прийматимуть 17 — 22 липня 2025 року без вихідних за адресами:

  • в Управлінні праці з 09:00 до 16:00;
  • в усіх старостатах та в Дитячій центральній бібліотеці по вул. Парковій, 14 — 08:30 — 16:00.

Раніше ми писали, що в Кременчуці внутрішні переселенці можуть взяти участь у проєкті фіндопомоги. Вона передбачає надання коштів на шестимісячний період на оплату оренди житла.  

Також ми розповідали, що в одному з регіонів діє програма ГО "Подільський центр "Гендерна рада" з підтримки бізнесу. В її рамках можна отримати до 1,3 тис. доларів

виплати фінансова допомога переселенці гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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