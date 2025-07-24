Виплати від Червоного Хреста — хто і де отримає понад 2 тис. доларів

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року стартувала реєстрація на грантову програму від Червоного Хреста у Полтаві та області. В її рамках громадяни зможуть отримати кошти на ведення господарської діяльності під час війни.

Про це інформує пресслужба Червоного Хреста Полтавської області у соцмережі Facebook.

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Умови програми від Червоного Хреста

Заявки на мікрогрантове фінансування для старту та розвитку власної справи приймає Полтавська обласна організація.

Йдеться про реалізацію програми "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" за підтримки Іспанського Червоного Хреста.

Взяти участь у проєкті зможуть внутрішньо переміщені особи з реєстрацією в Полтаві та області, які мають свою бізнес-ідею та є змога вести господарську діяльність в громаді.

Також до участі допустять домогосподарства місцевого населення, яке постраждало від агресії РФ. А саме:

ветеранів війни та членів їхніх родин;

місцеве населення з вразливих категорій.

Сфери, які зможуть претендувати на гранти:

сільське господарство;

виробництво;

послуги;

торгівля.

Оголошення. Джерело: Червоний Хрест у Полтавській області

Розмір фінансування та як отримати

За наданою інформацією, за найкращі бізнес-ідеї можна буде отримати грант у 100 тис. грн (2,38 тис. доларів). Його виплатять у два етапи:

під час першого — 50% суми мікрогранту;

під час другого етапу — наступні 50% гранту разі успішного виконання умов.

Подавати заявки можна буде у друкованому вигляді до 7 серпня 2025 року. Жителі можуть звертатись у будні з 9:00 до 15:00 за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 4.

Також, щоб стати учасником, можна звернутись за номером телефону: 0965378033.



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