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Головна Фінанси Допомога у понад 2 тис. доларів — де і кому доступні гранти

Допомога у понад 2 тис. доларів — де і кому доступні гранти

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 13:00
Виплати від Червоного Хреста — хто і де отримає понад 2 тис. доларів
Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року стартувала реєстрація на грантову програму від Червоного Хреста у Полтаві та області. В її рамках громадяни зможуть отримати кошти на ведення господарської діяльності під час війни.

Про це інформує пресслужба Червоного Хреста Полтавської області у соцмережі Facebook.

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Умови програми від Червоного Хреста 

Заявки на мікрогрантове фінансування для старту та розвитку власної справи приймає Полтавська обласна організація.

Йдеться про реалізацію програми "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" за підтримки Іспанського Червоного Хреста. 

Взяти участь у проєкті зможуть внутрішньо переміщені особи з реєстрацією в Полтаві та області, які мають свою бізнес-ідею та є змога вести господарську діяльність в громаді.

Також до участі допустять домогосподарства місцевого населення, яке постраждало від агресії РФ. А саме:

  • ветеранів війни та членів їхніх родин;
  • місцеве населення з вразливих категорій.

Сфери, які зможуть претендувати на гранти: 

  • сільське господарство;
  • виробництво;
  • послуги;
  • торгівля.
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Оголошення. Джерело: Червоний Хрест у Полтавській області

Розмір фінансування та як отримати

За наданою інформацією, за найкращі бізнес-ідеї можна буде отримати грант у 100 тис. грн (2,38 тис. доларів). Його виплатять у два етапи:

  • під час першого — 50% суми мікрогранту;
  • під час другого етапу — наступні 50% гранту разі успішного виконання умов.

Подавати заявки можна буде у друкованому вигляді до 7 серпня 2025 року. Жителі можуть звертатись у будні з 9:00 до 15:00 за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 4.

Також, щоб стати учасником, можна звернутись за номером телефону: 0965378033.
 
Раніше писали про те, що УВКБ ООН приймає заявки на грошову допомогу у Сумській області. Отримати кошти у розмірі 10,8 тис. грн, зокрема, зможуть пенсіонери. 

Також ми розповідали, що на Дніпропетровщині стартувала третя фаза проєкту допомоги за фінансової підтримки USAID's BHA. Громадяни також зможуть отримати близько 11 тис. грн

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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