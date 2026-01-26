Виплати від УВКБ ООН — де відкрили реєстрацію на 10,8 тис. грн

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

27 січня 2026 року жителі однієї з областей можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про реєстрацію на виплату у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це поінформувала пресслужба УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Хто і де зможе отримати грошову допомогу

Як зазначається, 27 січня зможуть подати заявки на грошову допомогу жителі в Охтирській громаді Сумської області.

Виплати розраховані на переселенців та біженців, які не отримували аналогічну допомогу упродовж останніх трьох місяців, а дохід на одну людину в сім'ї не перевищує 6,32 тис. грн. Потрібно належати до однієї з категорій вразливості:

Неповна родина з дітьми до 18 років/громадянами віком більш ніж 55 років; Сім'я, де є тільки громадяни поважного віку, яким більш ніж 55-т; Домогосподарства, куди входять лише самотні особи старшого віку, що виховують малолітніх дітей; Родини, де є громадяни з групою інвалідності/тяжкими хворобами.

Цьогоріч розмір фіндопомоги такий же, як і був 2025 року. Тоді він базувався на сумі мінімального споживчого кошика у 3,6 тис. грн на одну особу. Така виплата розрахована на тримісячний період. Загалом розмір для допомоги для кожного члена домогосподарства становить 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися у програмі фіндопомоги

У пресслужбі зауважують, що мобільний пункт збору даних в Охтирській громаді працюватиме 27 січня. Зареєструватися можна за номером телефону 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Охтирської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 27 січня 2026. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

