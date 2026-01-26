Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси УВКБ ООН виплатить українцям по 10,8 тис. грн — деталі

УВКБ ООН виплатить українцям по 10,8 тис. грн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН — де відкрили реєстрацію на 10,8 тис. грн
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

27 січня 2026 року жителі однієї з областей можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про реєстрацію на виплату у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це поінформувала пресслужба УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Хто і де зможе отримати грошову допомогу

Як зазначається, 27 січня зможуть подати заявки на грошову допомогу жителі в Охтирській громаді Сумської області.

Виплати розраховані на переселенців та біженців, які не отримували аналогічну допомогу упродовж останніх трьох місяців, а дохід на одну людину в сім'ї не перевищує 6,32 тис. грн. Потрібно належати до однієї з категорій вразливості:

  1. Неповна родина з дітьми до 18 років/громадянами віком більш ніж 55 років;
  2. Сім'я, де є тільки громадяни поважного віку, яким більш ніж 55-т;
  3. Домогосподарства, куди входять лише самотні особи старшого віку, що виховують малолітніх дітей;
  4. Родини, де є громадяни з групою інвалідності/тяжкими хворобами.

Цьогоріч розмір фіндопомоги такий же, як і був 2025 року. Тоді він базувався на сумі мінімального споживчого кошика у 3,6 тис. грн на одну особу. Така виплата розрахована на тримісячний період. Загалом розмір для допомоги для кожного члена домогосподарства становить 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися у програмі фіндопомоги

У пресслужбі зауважують, що мобільний пункт збору даних в Охтирській громаді працюватиме 27 січня. Зареєструватися можна за номером телефону 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Охтирської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 27 січня 2026. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні жінки можуть отримати гранти від Українського Червоного Хреста. Зареєструватися в програмі можна за певних умов. 

Раніше ми писали, що в одній з громад діє програма підтримки громадян. Вона передбачає надання виплат до 64 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації