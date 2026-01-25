Догляд за дитиною до 1 року — чи потрапить виплата у сукупний дохід сім'ї

Мама з немовлям. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року батькам, які виховують дітей до 1 року, держава щомісяця виплачуватиме по 7 000 гривень фінансової допомоги. Ці нарахування зараховуватимуться до середньомісячного сукупного доходу сім’ї, тож впливатимуть на призначення базової соціальної допомоги.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Виплати по 7 000 гривень і базова соціальна допомога

У держструктурі нагадали, що базова соціальна допомога обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, який був отриманий впродовж 3 місяців напередодні місяця звернення за фінпідтримкою.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги обчислюється урядовою постановою №632, яку затвердили у 2020 році.

Відповідно до зазначеного порядку щомісячна допомога для догляду за дитиною допоки їй не виповниться 1 рік, зараховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Натомість одноразова допомога при народженні дитини на середньомісячний сукупний дохід не впливає.

Що ще варто знати

Нагадаємо, гроші на догляд за немовлятами надходитимуть батькам на поточні рахунки зі спецрежимом використання "Дія.Картка". Їх не можна отримати готівкою чи переказувати на іншу картку.

Фінансову допомогу батьки зможуть витрачати у таких закладах:

бакалійних магазинах, супермаркетах — 5411;

спеціалізованих продовольчих магазинах — 5499;

на дитячий одяг — 5641;

сімейний одяг — 5651 й так далі.

Підтримка у 7 000 гривень від держави надходитиме щомісяця.

Підтримка у 7 000 гривень від держави надходитиме щомісяця.