УВКБ ООН выплатит украинцам по 10,8 тыс. грн — детали

УВКБ ООН выплатит украинцам по 10,8 тыс. грн — детали

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — где открыли регистрацию на 10,8 тыс. грн
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

27 января 2026 года жители одной из областей могут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о регистрации на выплату в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом проинформировала пресс-служба УВКБ ООН в Telegram-канале.

Читайте также:

Кто и где сможет получить денежную помощь

Как отмечается, 27 января смогут подать заявки на денежную помощь жители в Ахтырской громаде Сумской области.

Выплаты рассчитаны на переселенцев и беженцев, которые не получали аналогичную помощь в течение последних трех месяцев, а доход на одного человека в семье не превышает 6,32 тыс. грн. Нужно принадлежать к одной из категорий уязвимости:

  1. Неполная семья с детьми до 18 лет/гражданами в возрасте более 55 лет;
  2. Семья, где есть только граждане почтенного возраста, которым более 55-т;
  3. Домохозяйства, куда входят только одинокие лица старшего возраста, воспитывающие малолетних детей;
  4. Семьи, где есть граждане с группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

В этом году размер финпомощи такой же, как и был в 2025 году. Тогда он базировался на сумме минимальной потребительской корзины в 3,6 тыс. грн на одного человека. Такая выплата рассчитана на трехмесячный период. В целом размер для помощи для каждого члена домохозяйства составляет 10,8 тыс. грн.

Как зарегистрироваться в программе финпомощи

В пресс-службе отмечают, что мобильный пункт сбора данных в Ахтырской громаде будет работать 27 января. Зарегистрироваться можно по номеру телефона 063 182 68 38.

"Ко вниманию жителей Ахтырской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка на 27 января 2026 года. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине женщины могут получить гранты от Украинского Красного Креста. Зарегистрироваться в программе можно при определенных условиях.

Ранее мы писали, что в одной из громад действует программа поддержки граждан. Она предусматривает предоставление выплат до 64 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
