Виплати для українських жінок — хто може стати власницею гранту у 7 тис. євро

В Україні жінкам доступна можливість отримати грошову допомогу за програмою "REDpreneur Women" від Українського Червоного Хреста. Для того, щоб зареєструватися, необхідно відповідати певним умовам.

Про це йдеться на порталі відповідної програми.

Детальніше про програму підтримки українок

Як зазначають організатори, метою програми "REDpreneur Women" є прагнення надати допомогу в розширенні економічної незалежності жінок за допомогою розвитку підприємницьких ініціатив та соціальних інновацій шляхом навчання, менторства та грантової підтримки.

Основними перевагами відповідної програми є можливість отримати доступ до:

Бізнес-навчання/менторства: передбачена комплексна освітня програма для жінок із тренінгами, допомогою від досвідчених експертів і подальшим супроводом. Грантової підтримки: за підсумком навчання учасницям нададуть гранти у розмірі 7 тис. євро на запуск/відновлення бізнесу. Нетворкінгу та партнерства: до програми можуть долучитися учасниці, експерти та представники бізнесу, де з'явиться середовище для обміну досвідом, нових партнерств та можливостей.

"Учасниці проходять навчання та менторську підтримку, здобуваючи практичні знання з підприємництва, управління, фінансів, маркетингу та інновацій. А найкращі бізнес-ідеї отримають грантове фінансування у розмірі 7 000 євро для розвитку або запуску власної справи", — пояснюють організатори.

Умови участі та як подати заявку

Жінки, які бажають зареєструватися у програмі "REDpreneur Women" від Червоного Хреста, мають підпадати під такі умови:

наявне громадянство України;

проживання на підконтрольній українському уряду території;

вік претенденток має перевищувати 18 років;

відсутній бізнес/є прагнення відновити свою справу;

є бізнес-ідея у сталій сфері економіки з інноваційним, соціальним чи екологічним спрямуванням;

є стабільне інтернет-з'єднання для дистанційного навчання;

можливість особистої презентації бізнес-плану в Києві.

Подавати заявки для участі у програмі жінки можуть до 12 лютого 2026 року.

Програму реалізує Український Червоний Хрест спільно з Австрійським Червоним Хрестом за фінансової підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency.

