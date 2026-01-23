Відео
Україна
Гранти до 64 тис. грн — де українцям доступна допомога

Дата публікації: 23 січня 2026 11:00
Виплати до 64 тис. грн — кому доступна грошова допомога взимку
Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Громадяни в одній з українських областей можуть зареєструватися у новій програмі з підтримки домогосподарств. Йдеться про участь в ініціативі, що передбачає надання грантової допомоги у розмірі до 64 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба благодійної організації "Щедрик".

Читайте також:

Кому доступна допомога до 64 тис. грн

Як зазначається, БО "Щедрик" спільно з Продовольчою програмою ООН та FAO відкрили реєстрацію для участі у програмі допомоги мікробізнесу та виробникам продукції.

Долучитися до ініціативи можуть вмотивовані виробники (приватні домогосподарства та ФОПи), готові до розвитку та зміцнення продовольчої безпеки, які проживають у таких громадах Херсонської області: 

  1. у Чорнобаївській громаді: с. Посад-Покровське, с. Киселівка, с. Солдатське, с. Копані, с. Барвінок, с. Зелений Гай;
  2. у Калинівській громаді: с. Калинівське, с. Бобровий Кут, с. Коханівка, с. Мала Сейдеминуха, с. Заповіт, с. Новогреднєве, с. Новополтавка, с. Зелений Гай, с. Благодатівка.  

Програма розрахована на тих, у кого є мікробізнес у продовольчій сфері (магазини, пекарні, точки продажу своєї продукції), займаються тваринництвом/птахівництвом, обробляють землю та вирощують сільгосппродукцію, займаються переробкою харчових продуктів.

Які є обмеження та як взяти участь в програмі

До програми не допустять тих, хто вже брав участь в інших проєктах ФАО чи ВПП і отримав грантову підтримку для сільського господарства від інших фондів упродовж останніх пів року.

Учасники отримають 64,4 тис. грн (1,5 тис. доларів) на:

  • купівлю корму, молодняку тварин, птиці;
  • придбання насіння, добрив/садових інструментів;
  • купівлю інвентарю для переробки/зберігання продукції;
  • систему поливу, теплиці/дрібну сільгосптехніку.

Усі охочі мають подати заявку, після чого треба пройти навчання з бізнес-планування від професійних тренерів, підготувати та подати план використання гранту.

Деталі можна уточнити за таким контактом БО "Щедрик": 0 800 337 845.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН приймає заявки на допомогу ще в одному з міст. Йдеться про суму у 10,8 тис. грн для внутрішніх переселенців та біженців.  

Ще повідомляли, що в західних областях громадяни можуть отримати гранти на бізнес. Програма розрахована на переселенців. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
