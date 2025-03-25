Выплаты в марте — кто и где получит деньги от УВКБ ООН

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в сотрудничестве с БФ "Право на защиту" выплатит денежную помощь для жителей Сумской области. Регистрация 26 марта будет доступна для одной из громад.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в Telegram.

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Как отмечается, денежная помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций будет доступна жителям Тростянецкой территориальной громады в Сумской области.

Средства выплатят для особо уязвимых категорий людей. Размер помощи составляет почти 11 тыс. грн на каждого члена семьи (по 3,6 тыс. грн за трехмесячный период). А именно:

для внутренних переселенцев (которые переехали за последние полгода);

для беженцев (которые вернулись домой после выезда).

На выплаты имеют право:

граждане, у кого плохое финансовое состояние, не более 5,4 тыс. грн на одного человека в семье;

неполные семьи (где есть только отец или мать) с несовершеннолетними детьми или лицами пожилого возраста;

домохозяйства, состоящие из пожилых людей, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи с лицами с тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Будут обращать внимание на то, не регистрировались ли семьи ранее на финансовую помощь.

Как присоединиться к программе помощи на Сумщине

Регистрация на финансовую помощь состоится в среду, 26 марта, в городе Тростянец (Тростянецкая ТГ). Адрес приема: ул. Заводская, 2А (часы работы: 12:15-14:00). Украинцы смогут попасть на прием, предварительно записавшись.

Контактный номер для предварительной регистрации — 063 182 68 38.

В Сумской области в течение недели также будут работать мобильные группы для регистрации на финпомощь. За этим можно следить в Telegram-канале организации.

Ранее мы рассказывали, что общественная организация Fight For Right в 2025 году оказывает помощь лицам с инвалидностью из прифронтовых регионов. В частности, украинцы могут получить денежную и юридическую помощь.

Также мы сообщали, что граждане, которые были травмированы из-за обстрелов РФ, смогут получить денежную помощь от властей украинских городов. В частности, в одном из них раненым дают по 30 тыс. грн.