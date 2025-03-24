Виплати від Fight For Right — де приймають заявки на фінансову допомогу

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

Українці можуть отримати фінансову допомогу від громадської організації Fight For Right у 2025 році. На виплати зможуть розраховувати особи з інвалідністю з прифронтових областей країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про допомогу від Fight For Right

Як зазначається, правозахисна організація Fight For Right, ключовою метою діяльності якої є захист прав осіб з інвалідністю, надає різноманітну підтримку громадянам під час повномасштабної війни.

Зокрема, попри те, що зима була м’якою, надійшло багато запитів на підтримку від Fight For Right. Це пов'язано з тим, що обстріли і наступ російських військ на Україну не припинялись, тому дедалі більше людей з інвалідністю залишали домівки та потребували підтримки.

Зокрема, правозахисники надали допомогу людям з деокупованих міст, які втратили оселі та переселились у нові міста.

"Чоловік після деокупації переселився до Харкова, тут облаштовує свій побут. Від Fight For Right Сергій отримав фінансову допомогу і придбав собі постіль та теплий одяг", — розповіли в організації.

Також допомогу надавали людям з інвалідністю з-поміж вимушених переселенців на закупівлю дров. Зокрема, змогла обігріти оселю жінка з першою групою інвалідності з обмеженою мобільністю, що мешкає з дочкою, яка її доглядає.

"Через фінансову скруту жінки не мали змоги достатньо обігріти будинок, що на пічному опаленні... Завдяки допомозі на закупівлю дров у їхній домівці нині тепло", — повідомили організатори.

Також фахівці надають безплатну первинну юридичну допомогу тим, хто повертається до цивільного життя після війни та зіткнулися з юридичними питаннями.

Хто і як може отримати допомогу

У громадській організації Fight For Right зазначили, що громадяни можуть звертатися за допомогою за таких умов:

особи мають інвалідність;

мешкають у прифронтових областях;

належать до вразливих категорій.

"Якщо потребуєте допомоги, звертайтеся на гарячу лінію Fight For Right або надішліть запит на пошту", — йдеться у повідомленні.

Організатори надали такі контактні дані:

телефон: 0 800 30 66 33;

e-пошта: help@ffr.org.ua.

Раніше ми розповідали, що українці, які мають травми через російські обстріли, можуть отримати одноразову грошову допомогу від місцевої влади. Зокрема, в одній з областей пораненим виплачують по 30 тис. грн.

Також ми повідомляли, що Товариство Українського Червоного Хреста в одній з областей приймає заявки на грошову допомогу. За їхньою програмою можна отримати по 40 тис. грн.