Виплати від Fight For Right — де приймають заявки на фінансову допомогу

Гроші від Fight For Right — люди з інвалідністю отримають виплати
Українці можуть отримати фінансову допомогу від громадської організації Fight For Right у 2025 році. На виплати зможуть розраховувати особи з інвалідністю з прифронтових областей країни.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.
Детальніше про допомогу від Fight For Right
Як зазначається, правозахисна організація Fight For Right, ключовою метою діяльності якої є захист прав осіб з інвалідністю, надає різноманітну підтримку громадянам під час повномасштабної війни.
Зокрема, попри те, що зима була м’якою, надійшло багато запитів на підтримку від Fight For Right. Це пов'язано з тим, що обстріли і наступ російських військ на Україну не припинялись, тому дедалі більше людей з інвалідністю залишали домівки та потребували підтримки.
Зокрема, правозахисники надали допомогу людям з деокупованих міст, які втратили оселі та переселились у нові міста.
"Чоловік після деокупації переселився до Харкова, тут облаштовує свій побут. Від Fight For Right Сергій отримав фінансову допомогу і придбав собі постіль та теплий одяг", — розповіли в організації.
Також допомогу надавали людям з інвалідністю з-поміж вимушених переселенців на закупівлю дров. Зокрема, змогла обігріти оселю жінка з першою групою інвалідності з обмеженою мобільністю, що мешкає з дочкою, яка її доглядає.
"Через фінансову скруту жінки не мали змоги достатньо обігріти будинок, що на пічному опаленні... Завдяки допомозі на закупівлю дров у їхній домівці нині тепло", — повідомили організатори.
Також фахівці надають безплатну первинну юридичну допомогу тим, хто повертається до цивільного життя після війни та зіткнулися з юридичними питаннями.
Хто і як може отримати допомогу
У громадській організації Fight For Right зазначили, що громадяни можуть звертатися за допомогою за таких умов:
- особи мають інвалідність;
- мешкають у прифронтових областях;
- належать до вразливих категорій.
"Якщо потребуєте допомоги, звертайтеся на гарячу лінію Fight For Right або надішліть запит на пошту", — йдеться у повідомленні.
Організатори надали такі контактні дані:
- телефон: 0 800 30 66 33;
- e-пошта: help@ffr.org.ua.
Раніше ми розповідали, що українці, які мають травми через російські обстріли, можуть отримати одноразову грошову допомогу від місцевої влади. Зокрема, в одній з областей пораненим виплачують по 30 тис. грн.
Також ми повідомляли, що Товариство Українського Червоного Хреста в одній з областей приймає заявки на грошову допомогу. За їхньою програмою можна отримати по 40 тис. грн.
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