Виплати для людей похилого віку — де УВКБ ООН надає по 10,8 тис. грн взимку

У лютому 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголосило відкриття реєстрації у програмі фінансової підтримки в одному з прифронтових міст. Йдеться про надання виплат для кількох вразливих категорій громадян, зокрема людей похилого віку.

Програма допомоги від УВКБ ООН взимку

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців поновило можливість отримати допомогу біженцям, шукачам притулку та переселенцям під час війни у Сумах.

Згідно з умовами програми, виплати нададуть у розмірі 3,6 тис. грн на кожну особу в домогосподарстві терміном на три місяці. Тобто максимальна сума на кожного в родині дорівнюватиме 10,8 тис. грн.

Приймають заявки від таких категорій громадян:

переселенців, які виїхали з небезпечних регіонів за попередні шість місяців/повернулися на своє колишнє місце проживання;

біженців, які виїздили з країни через війну після 24 лютого 2022 року, проте повернулися додому.

Правом на фіндопомогу наділені лише ті, хто не мав аналогічної підтримки від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

Окрім того, важлива наявність однієї з вразливостей:

одинокий батько/мати з неповнолітніми дітьми, громадянами старшого віку від 55 років;

особи старшого та похилого віку, яким більш ніж 55 років;

люди, яким понад 55 років, і виховують малолітніх дітей;

особи з І-ІІІ групою інвалідності/тяжкими захворюваннями.

Звертають увагу на фінансово-економічний стан. Він має бути низьким і дохід не має перевищувати 6,3 тис. грн на одну особу в родині.

Як оформити фінансову допомогу у Сумах

Згідно з правилами, жителі м. Суми можуть зареєструватися у програмі на грошову допомогу від УВКБ ООН, записавшись в електронну чергу.

"Реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН, у місті Суми, за адресою вул. Революції Гідності, 15, здійснюється виключно за попереднім записом в чергу на прийом", — пояснюють організатори.

Після запису в електронну чергу на прийом необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних.

Яка ще доступна фінансова допомога на Сумщині

У лютому у Сумській області французька гуманітарна організація Acted приймає заявки на реєстрацію з отримання грошової допомоги. Подати їх можуть жителі Сосницької громади.

Кожному в родині виплатять по 3,6 тис. грн на місяць протягом трьох місяців.

Взяти участь у програмі можуть багатодітні родини, домогосподарства з дітьми до двох років чи вагітними жінками, родини, де є люди з інвалідністю І-ІІ групи та люди похилого віку (60+).

