УВКБ ООН выплатит пенсионерам по 10,8 тыс. грн — кто в списке

УВКБ ООН выплатит пенсионерам по 10,8 тыс. грн — кто в списке

Дата публикации 19 февраля 2026 13:00
Выплаты для пожилых людей — где УВКБ ООН предоставляет по 10,8 тыс. грн зимой
Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В феврале 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило об открытии регистрации в программе финансовой поддержки в одном из прифронтовых городов. Речь идет о предоставлении выплат для нескольких уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей.

Такую информацию обнародовала организация в Telegram, передают Новини.LIVE.

Программа помощи от УВКБ ООН зимой

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев возобновило возможность получить помощь беженцам, искателям убежища и переселенцам во время войны в Сумах.

Согласно условиям программы, выплаты предоставят в размере 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве сроком на три месяца. То есть максимальная сумма на каждого в семье будет равна 10,8 тыс. грн.

Принимают заявки от таких категорий граждан:

  • переселенцев, которые выехали из опасных регионов за предыдущие шесть месяцев/возвратились на свое прежнее место жительства;
  • беженцев, которые выезжали из страны из-за войны после 24 февраля 2022 года, однако вернулись домой.

Правом на финпомощь наделены только те, кто не имел аналогичной поддержки от других организаций в течение последних трех месяцев.

Кроме того, важно наличие одной из уязвимостей:

  • одинокий отец/мать с несовершеннолетними детьми, гражданами старшего возраста от 55 лет;
  • лица старшего и пожилого возраста, которым более 55 лет;
  • люди, которым более 55 лет, и воспитывают малолетних детей;
  • лица с I-III группой инвалидности/тяжелыми заболеваниями.

Обращают внимание на финансово-экономическое состояние. Оно должно быть низким и доход не должен превышать 6,3 тыс. грн на одного человека в семье.

Как оформить финансовую помощь в Сумах

Согласно правилам, жители г. Сумы могут зарегистрироваться в программе на денежную помощь от УВКБ ООН, записавшись в электронную очередь.

"Регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН, в городе Сумы, по адресу ул. Революции Достоинства, 15, осуществляется исключительно по предварительной записи в очередь на прием", — объясняют организаторы.

После записи в электронную очередь на прием необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных.

Какая еще доступна финансовая помощь на Сумщине

В феврале в Сумской области французская гуманитарная организация Acted принимает заявки на регистрацию по получению денежной помощи. Подать их могут жители Сосницкой громады.

Каждому в семье выплатят по 3,6 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев.

Принять участие в программе могут многодетные семьи, домохозяйства с детьми до двух лет или беременными женщинами, семьи, где есть люди с инвалидностью I-II группы и пожилые люди (60+).

Ранее мы писали, что зимой для украинцев открыли возможность зарегистрироваться в проекте, предусматривающем оказание помощи для сельского хозяйства. По программе можно получить гранты от 780 долларов.

Еще сообщалось, что в феврале граждане могут зарегистрироваться в программе помощи от Норвежского совета по делам беженцев. Те, кто относится к уязвимым группам, могут подавать заявки на сайте организации до 25 февраля.

Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
