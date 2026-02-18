Виплата 10 800 грн — хто може долучитися до програми допомоги від Агенції ООН

Жінка та чоловік віку за комп'ютером. Фото: Freepik

19 лютого 2026 року мобільні бригади Агенції ООН у справах біженців поновлять реєстрацію на надання грошової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн у ще одному прифронтовому місті. Заявки прийматимуть від вразливих груп населення, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба представників організації, передають Новини.LIVE.

Хто може долучитися до програми допомоги від Агенції ООН

Підтримка від Агенції ООН у справах біженців стане доступною у місті Конотоп Сумської області. Дія програми розрахована на найбільш вразливі категорії громадян:

українців, які за останні пів року переїхали з небезпечних областей/повернулись на своє колишнє місце проживання і мають статус внутрішнього переселенця;

громадян, які виїздили через війну, проте повернулись додому і є документ, що засвідчує факт виїзду.

Ключовою умовою надання допомоги для цих категорій є відсутність виплат від інших фондів за останні три місяці.

Також важливо мати один із критеріїв вразливості:

Родини, де самотній батько/мати виховують малолітніх дітей, чи утримують осіб від 55 років; Домогосподарства, які очолюють особи старшого віку (понад 55 років); Родини, де є лише громадяни старшого віку, чи які виховують малолітніх дітей; Домогосподарства з громадянами з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

При цьому дохід таких родин не повинен перевищувати 6,3 тис. грн.

Сума допомоги та як можна буде оформити

За програмою, заявники отримають по 3,6 тис. грн на особу терміном на три місяці. Тобто одній людині дадуть 10,8 тис. грн одразу. Агенція ООН буде надсилати кошти банківськими переказами або по Western Union на рахунки очільників. домогосподарств.

Жителі м. Конотоп можуть зареєструватися на 19 лютого на отримання фіндопомоги, зателефонувавши за номером: 063 182 68 38.

"Четвер 19 лютого 2026 року. м. Конотоп (Конотопська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Богдана Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30 — 14:30", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь потрібно підготувати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (якщо є);

номер банківського рахунку;

свідоцтво про народження;

документ з посвідченням законної опіки над дитиною (за потреби);

посвідчення/меддовідки.

Інша допомога на Сумщині у лютому

Також у лютому у Сумській області працює французька гуманітарна організація Acted. Там відкрили реєстрацію на надання фіндопомоги для мешканців Сосницької громади.

Кожному члену родини нададуть допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на місяць протягом трьох місяців.

Долучитися до програми можуть жителі, які мають вразливості: багатодітні родини, домогосподарства з людьми та особами похилого віку.

Раніше ми писали, що українці в одному з регіонів можуть отримати до 2,8 тис. гранту. Долучитися до такого проєкту можуть українські домогосподарства з вразливих груп.

Ще повідомлялося, що Норвезька рада у справах біженців надає допомогу домогосподарствам, які потребують підтримки. Претендентів обиратимуть дуже ретельно на предмет вразливості, а кошти нададуть тільки тим, хто їх потребує найбільше.