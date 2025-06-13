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Гроші для українок — де можна отримати до 150 тис. грн

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Дата публікації: 13 червня 2025 11:04
Виплати для жінок — кому і як нададуть від 50 до 150 тис. грн гранту
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що передбачає програма допомоги від БФ "Жіночі можливості в Україні" Як українкам взяти участь у заході щодо програми допомоги

У Львові відкрито реєстрацію на отримання інформації про грантовий конкурс для підприємиць від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". В рамках програми можна буде отримати мінігранти від 50 до 150 тис. грн.

Про це інформує пресслужба фонду у соцмережі Facebook.

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Що передбачає програма допомоги від БФ "Жіночі можливості в Україні"

"Львівʼянки-підприємиці — зустрічайте. Благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" їде до вас з презентацією нового конкурсу мінігрантів", — повідомляють організатори.

До участі запрошують активних громадянок, які займаються підприємництвом і вже мають зареєстрований ФОП у Львові та області. Жінки отримають інформацію про можливості фінансової підтримки для розвитку власної справи, розширення бізнесу, а також заведення нових знайомств для підприємництва.

Як зазначається, сума грантів становитиме від 50 до 150 тис. грн.

Там нагадали, що за три роки роботи фонду "Жіночі можливості в Україні" надали понад 150 грантів жінка у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Житомирської та Київській областях для ведення бізнесу.

Як українкам взяти участь у заході щодо програми допомоги

Організатори зазначають, що участь у заході безкоштовна. Для того, щоб зареєструватися, потрібно заповнити коротку онлайн-форму.

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Оголошення. Джерело: БФ "Жіночі можливості в Україні"

"Дата: 20 червня 2025 року. Час: початок реєстрації — 10:30. Презентація 11:00-13:00. Місце: м. Львів, конференц-зал у готелі Modern Art Hotel. Проспект Шевченка, 28. Ми прагнемо, щоб кожна учасниця цієї події дізналася, де і як отримати фінансову підтримку для розвитку власної справи. Це чудова нагода не лише залучити додаткові ресурси, а й знайти нових партнерів, відкрити перспективи для свого бізнесу", — повідомили в організації.  

Нагадаємо, у Миколаєві доступні виплати від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про надання виплати у 10,8 тис. грн за три місяці. 

Також повідомлялося, що українські громадяни можуть долучитися до грантового конкурсу, що проведуть за підтримки Швейцарії. Проєкт покликаний підтримати підприємництво. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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